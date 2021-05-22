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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

22.05.2021 - 13:45
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı | Emtia Haberleri

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 356'ya yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 119 arttı.

Perşembe gününü 65,11 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 66,68 dolar seviyesinde tamamladı.

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Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 63,87 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 61,94 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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