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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

15.05.2021 - 10:19
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı | Emtia Haberleri

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 8 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 8 artarak 352'ye yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 60 arttı.

Perşembe gününü 67,05 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 68,83 dolar seviyesinde tamamladı.

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Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 65,49 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 63,76 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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