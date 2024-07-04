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ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş

04.07.2024 - 09:51 | Son Güncelleme :
ABD'nin ham petrol stoklarında düşüş | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 12 milyon 200 bin varil düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon 200 bin varil azalarak 448 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 400 bin varil artışla 372 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.

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Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 2 milyon 200 bin varil düşüşle 231 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 65 bin varil azalarak 6 milyon 547 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 491 bin varil artarak 4 milyon 401 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 22-28 Haziran haftasında 27 bin varil azalarak 13 milyon 583 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Haziran 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 710 bin varil olması bekleniyor.


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