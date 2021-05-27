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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

27.05.2021 - 09:41
ABD'nin ham petrol stokları azaldı | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 700 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 700 bin varil (yüzde 0,3) azalarak yaklaşık 484 milyon 300 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 600 bin varil azalarak 628 milyon 500 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 1 milyon 700 bin varil azalışla 232 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

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PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 138 bin varil azalarak yaklaşık 6 milyon 273 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 127 bin varil artarak 3 milyon 433 bin varil oldu. Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 15-21 Mayıs'ta 8 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 448 bin varil oldu.

EIA'nın Mayıs 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 200 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.


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