ABD'de 53 kule petrol çıkarmayı bıraktı | Emtia Haberleri

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 53 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 1 adet azalarak 477'e düştü.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

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