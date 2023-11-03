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ABD verisi altına tarihi rekor getirdi

03.11.2023 - 16:45 | Son Güncelleme :
ABD verisi altına tarihi rekor getirdi | Emtia Haberleri

ABD tarım dışı istihdam verisindeki artış beklentileri karşılamayınca altın tarafında güçlü seyir başladı. Gram altın tarihi yüksek seviye olan 1830 liraya kadar çıktı. Kapalıçarşı'da ise bu rakam 1860 liraya kadar tırmandı.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Küresel enflasyon sorunuyla başa çıkmaya çalışan merkez bankaları bir süredir faiz artırımlarıyla durumu kurtarmaya çalışsalar da başarılı olamadılar.

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5,50 seviyesinde 22 yılın zirvesine taşısa da ekonomiye veriler düzelmenin henüz olmadığını gösteriyor.

ABD tarım dışı istihdam verisiyle birlikte piyasalarda hareketlilik görüldü. Altın tarafında hızlı yükseliş yaşandı ve tarihi rekor kırıldı.

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ABD tarım dışı istihdam verisindeki artış beklentilerin gerisinde kalınca gram altın 1830.5 lira ile tarihi yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da gram altın 1860 liraya kadar tırmandı. Ons altında ise 2004 dolara çıkan yükselişler görüldü.

ABD VERİSİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

ABD'de Ekim ayında tarım dışı istihdam verisi 150 bin kişi arttı. Beklentiler 170 bin kişi artması yönündeydi. İşsizlik ise yüzde 3,9 olarak gerçekleşti ve beklentiler yüzde 3,9 olmasıydı. Altın fiyatlarındaki artışın sebebi ise beklenilen rakamların gerçekleşmemesi nedeniyle ABD ekonomisindeki kırılganlıkların daha fazla artabileceği ihtimalini ortaya çıkardı.


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