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ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

10.03.2021 - 15:27 | Son Güncelleme :
ABD petrol fiyatı tahminini revize etti | Emtia Haberleri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, 2020 yılına ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA), "Mart 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 60,67 dolar olacağı, mart ve nisan aylarında ise 65-70 dolar bandında kalacağı tahmin edildi. Şubat ayı raporunda bu rakam 53,20 dolardı.

Raporda, bu yılın ilk yarısında ortalama 63 dolar, ikinci yarısında ise 58 dolar olması beklenen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının, küresel talebin arzın gerisinde kalması nedeniyle gelecek yıl 59 dolar olacağı öngörüldü.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 57,24 dolar, gelecek yıl 54,75 dolar olacağı tahmin edildi. Öte yandan raporda, şubat ayında fiyatların yüksek seyretmesinin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun üretim kesintilerine devam etmesine ek olarak, Kovid-19 aşısının daha yaygın uygulanmaya başlanmasıyla küresel ekonomik faaliyetler ve petrol talebinde görülen artışın bir sonucu olduğu belirtildi.

Rapora göre, aşılama oranlarına ve seyahat ve istihdam koşullarının Kovid-19 öncesi seviyelere dönmesine bağlı olan gerçek talep toparlanma hızı belirsizliğini koruyor. OPEC üretim kesintilerinin nisan ayından sonra devam edip etmeyeceği konusunda da belirsizlik olduğuna işaret edilen raporda, artan ham petrol fiyatlarının OPEC grubunu üretimi artırmaya teşvik edebileceği de ifade edildi.

ÜRETİM BEKLENTİSİ ARTTI

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de yukarı yönlü revize etti. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon varil olarak tahmin edilmişti. Söz konusu üretimin 2022'de ise 12 milyon varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Küresel petrol tüketiminin ise gelecek yıl 3,8 milyon varil artışla ortalama 101,3 milyon varil olacağı tahmin ediliyor. ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.


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