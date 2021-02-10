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ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

10.02.2021 - 09:33
ABD petrol fiyatı tahminini revize etti | Emtia Haberleri

EIA, bu yıl için Brent petrolün varil fiyatına ilişkin tahminini 52,70 dolardan 53,20 dolara yükseltti.

 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Şubat 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 53,20 dolar olarak tahmin edildi. Aralık ayı raporunda bu rakam 52,70 dolardı.

Raporda, bu yılın ilk yarısında ortalama 54,47 dolar ikinci yarısında ise 52 dolar olarak gerçekleşmesi beklenen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının gelecek yıl 55,19 dolar olacağı öngörüldü.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 50,21 dolar, gelecek yıl 51,56 dolar olacağı tahmin edildi. Öte yandan, raporda, ocak ayında fiyatların yüksek seyretmesinin Suudi Arabistan'ın şubat ve mart aylarında aylık 1 milyon varil kesinti yapacağını duyurmasının bir sonucu olduğu ancak yılın ikinci yarısında petrol arzında beklenen artışla birlikte küresel petrol stoklarındaki düşüşün yavaşlayacağı ve bununda petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini sınırlayacağı belirtildi.

ÜRETİM BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini aşağı yönlü revize etti. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon 100 bin varil olarak tahmin edilmişti.
Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 530 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.


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