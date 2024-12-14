Zorunlu trafik sigortasında teminat tutarı yüzde 50 arttı

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Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan, Zorunlu Trafik Sigortası Tarife Yönetmeliğindeki değişikliği içeren karara ilişkin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) açıklama yaptı. Buna göre, teminat tutarları maddi zararlarda 200 bin TL’den 300 bin TL’ye çıkarılırken, bedeni zararlarda 1.8 milyon TL’den 2.7 milyon TL’ye yükseltildi.

Ulusal Engelli Veri Sistemi’nde kayıtlı kişiler için düzenlenecek trafik sigortası sözleşmelerinde uygulanacak indirimin usul ve esaslarını belirlemek üzere kuruma yetki verildi. Trafik sigortası poliçesinin sonlandırılması durumunda sigorta şirketine tahakkuk eden asgari prim tutarları brüt asgari ücretin yüzde 2’sine endekslendi. Bu şekilde hesaplanacak tutarın yüzde 80’i acente komisyonu olarak tahakkuk edecek.

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HAVUZ DARALTILDI

Ayrıca, zorunlu trafik sigortasında 2017 yılından bu yana uygulanan riskli sigortalılar havuzunun kapsamı ve dağıtım esasları değiştirildi. Kamyon ve çekici araç grupları kapsam dışına çıkarılarak havuz daraltılmış oldu.