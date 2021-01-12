Zorlu Enerji'den yenilenebilir üretim tesisi hamlesi | Ekonomi Haberleri

Zorlu Enerji Manisa'da Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi kuracak.

Zorlu Enerji, Manisa Alaşehir'de işletmekte olduğu 45 MW'e kurulu güce sahip Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere "Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi kurmayı planlıyor.

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Şirket KAP'a yaptığı açıklamaya göre, bu kapsamda mevcut elektrik üretim lisansının 48,5880 MWm / 45 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulundu.

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