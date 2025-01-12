Zorlu dönemin ilacı yeni pazarlar olacak

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Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, ihracatçılar olarak zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, dış pazardaki daralmanın yanında içeride faiz ve kur baskısı nedeniyle sektör olarak ihracat hedeflerine ulaşamadıklarını belirtti. Özger, “Biz bunun geçici bir dönem olduğuna inanıyoruz. İhracatçılar olarak tüm dünyayı dolaşıp yeni pazarlar bularak bu zorlu dönemi atlatacağız” dedi.

EVSİD’in 2024 yılı Ocak-Aralık dönemi ihracat verilerine göre sektörün ihracat birim fiyatlarının yıl genelinde kilogram başına 3.81 dolardan 3.84 dolara yükselmesi, değer bazında ihracat kaybının daha düşük kalmasını sağladı. Sektörde alt ürün gruplarında sadece elektrikli ürünlerde artış oldu (yüzde 3).

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‘DÜNYAYI DOLAŞACAĞIZ’

EVSİD Başkanı Talha Özger, ihracatta ağustos ayından sonra biraz daha umutlu bir ortamın oluştuğunu ve yıllık düşüşün yüzde 1.3’lere kadar gerilediğini ifade etti. Özger, “Elektrikli ürün grubu sektöründe yaşanan artış ve yaptığımız pazar çeşitlemeleri, yılı görece daha az hasarla kapatmamızı sağladı. Şu an finansman giderleri ve kurlar konusunda sıkıntılı bir dönem yaşansa da biz bunun geçici bir dönem olduğuna inanıyoruz” dedi.