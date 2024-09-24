Ziraat Katılım'dan sürdürülebilirlik raporu

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Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın sürdürülebilirlik yolunda attığı adımları ve geleceğe dair vizyonunu raporunda ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine aktif katkı sağlayarak, ulusal çapta sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz." dedi

Ziraat Katılım sürdürülebilirlik alanında yapmış olduğu çalışmalarını içeren ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Ziraat Katılım olarak sürdürülebilirliğin içselleştirilmesi ve süreçlerin katılım finans döngüsüne entegre edilmesi adına çeşitli projeleri uygulamaya aldıklarını ifade etti.

Yapılan tüm bu kapsamlı çalışmaların bir yansıması olan ilk sürdürülebilirlik raporunu kamuoyu ile paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

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"Gerek üyesi olduğumuz Ziraat Finans Grubu’nun benimsediği sürdürülebilirlik çatı politikası ve yaklaşımları, gerekse uluslararası katılım finans prensiplerinin en iyi uygulamaları bize kılavuzluk etmiş ve ilham vermiştir. Ülkemizin ilk kamu katılım finans kuruluşu olan Ziraat Katılım, sürdürülebilirlik yolunda attığı adımları ve geleceğe dair vizyonunu ilk raporunda ortaya koymaktadır. Rapor Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) tarafından yayımlanan GRI Standartları’yla uyumlu olarak hazırlanarak kurumsal internet sitemizde erişime sunulmuştur."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ETKİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"



Özdemir, Türkiye’nin yeşil dönüşümünü ve sürdürülebilir kalkınmasını önemsediklerini ve Ziraat Katılımın sürdürülebilirlik alanında attığı adımlarla topluma ve çevreye olan bağlılığını pekiştirdiğini bildirdi.

Sürdürülebilir ve etik finans anlayışıyla sosyal refahı ve kapsayıcılığı ön planda tuttuklarına dikkati çeken Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

"Geleceğe olan sorumluluğumuzu yerine getirirken, güvenilir finansal çözümler sunma kararlılığımızı duyuruyor ve olumlu etkiler oluşturacak yatırımları önemsiyoruz. Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine aktif katkı sağlayarak, ulusal çapta sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. Uluslararası alanda iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunacak ve küresel çevre sorunlarına karşı duyarlılık oluşturacak hususları da iş süreçlerimize entegre etmekteyiz. Bu bağlamda sürdürülebilirliğin yönetim kurulumuzun himayesinde en üstten tabana kadar tüm organizasyonumuzda yer bulması için çalıştık. Sürdürülebilirlik komitemizi, ilgili pozisyonları, iş tanımlarını ve planlamalarımızı hayata geçirdik. Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, gerçek ve tüzel müşterilerimizin yeşil dönüşümüne katkı sunacak finansman ürünlerimizi müşterilerimizin kullanımına sunduk. Sürdürülebilir bir geleceği paylaşarak daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum."

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Özdemir, sürdürülebilir bir gelecek ve ortak hedeflerimize ulaşmak için etkilerini daha da güçlendirdiklerine işaret etti.

Ziraat Katılım olarak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri de gözeterek iklim risklerinin yönetimi, temiz enerji geçişi ve sürdürülebilir finans gibi kritik alanlarda çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Özdemir, sorumluluklarını en yüksek standartlarda yerine getirmeye kararlı olduklarına vurgu yaptı.