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Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım’dan işbirliği

31.05.2024 - 10:20 | Son Güncelleme :
Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım’dan işbirliği | Ekonomi Haberleri

ZİRAAT Bankası ve Vakıf Katılım, Ziraat’in bankacılık kartları markası olan Bankkart üzerinden bir işbirliğine gitti.

Bu işbirliği ile birlikte sistemsel çalışmaların tamamlanmasının ardından Vakıf Katılım’ın bireysel ve kurumsal kredi kartları Bankkart’ın üye işyeri ağında kullanılabilecek.

ÖDEME SİSTEMLERİ EKOSİSTEMİNE KATKI

Kartlı ödemeler sistemine 1989’da giriş yaparak Ziraat Bankası’nın bankacılık kartları markası olan Bankkart markasının, 60 milyon bankacılık kartı ve 1.3 milyon üye işyerine ulaştığı belirtildi.

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İstanbul Finans Merkezindeki Ziraat Kuleleri’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Vakıf Katılım ile işbirliğimizin yalnızca Bankkart markamızı daha da büyütmekle kalmayacağını, finansal teknolojilerin büyük bir hızla geliştiği ve müşteri ihtiyaçlarının çeşitlendiği ödeme sistemleri ekosistemimize de önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz” dedi. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ise, “Ziraat Bankası’nın kendi müşterilerine sunduğu Bankkart’ın imkanlarından Vakıf Katılım müşterileri de faydalanabilecek” diye konuştu.


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