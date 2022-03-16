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Yurtdışı siparişte vergiler arttırıldı

16.03.2022 - 09:11
Yurtdışı siparişte vergiler arttırıldı | Ekonomi Haberleri

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle yurtdışından postayla yapılan alışverişte Gümrük Vergisi oranları değiştirildi.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden kargoyla gelecek eşyanın Gümrük Vergisi 10 puan artırıldı. Kargo ile bireysel ithalatta bin 500 Euro’luk limit 150 Euro’ya düşürüldü. Resmi Gazete’de yayımlanan ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre, postayla AB ülkelerinden gelecek eşyada vergi yüzde 18 olarak uygulanmaya devam edecek. Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek maktu vergi ise yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılacak. Karar kapsamına bin 500 Euro’yu geçmeyen ilaç gönderileri de eklenecek.

KİTAPTA İSTİSNA

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Posta ve kargo ile gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti bin 500 Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanacak maktu gümrük vergisi ise sıfır olacak. Ayrıca değeri bin 500 Euro’yu geçmemek üzere yolcu beraberinde gelen sigara, alkollü içki, kozmetik, gıda ürünlerin dışında kalan ve değeri 430 Euro, 15 yaşından küçükler için ise 150 Euro’nun üzerinde olan eşya üzerinden de vergi alınacak. Kararla bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya vergi muafiyeti tanınacak.

Yurtdışından Türkiye’ye tıbbi araştırma amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de bu kapsamda değerlendirilecek. Ancak bu materyallerin Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvar ve genetik merkezler adına gönderilmiş olması gerekecek. Ayrıca kararla, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulacak motorlu araçların, beyannamenin tescil tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamayacak.


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