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Yurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı tarihte ilk kez üst üste 13. haftaya taşındı

27.06.2024 - 14:55 | Son Güncelleme :
Yurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı tarihte ilk kez üst üste 13. haftaya taşındı | Ekonomi Haberleri

Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Haziran haftasında 34,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, tarihte ilk kez 13 hafta üst üste alım tarafında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Haziran haftasında net 34,5 milyon dolarlık DİBS ve 7,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı alırken, 158,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Böylece yurt dışında yerleşikler tarihte ilk kez 13 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer aldı.

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21 Haziran haftasında yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 235,7 milyon dolardan 11 milyar 132,3 milyon dolara geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Haziran itibarıyla 40 milyar 331,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku ise 21 Haziran'da 40 milyar 622 milyon dolara ve ÖST stokları 394,1 milyon dolardan 396,8 milyon dolara yükseldi.


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