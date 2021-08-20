Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,34 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE temmuzda, haziran ayına kıyasla yüzde 0,34, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 20,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,35 artış kaydetti. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,34, imalatta yüzde 41,84 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 50,16, dayanıklı tüketim malında yüzde 40,52, dayanıksız tüketim malında yüzde 32,11, enerjide yüzde 113,53, sermaye malında yüzde 29,26 artış dikkati çekti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,82, imalatta yüzde 0,33 artış olarak belirlendi.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 0,63, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,72, enerjide yüzde 3,28 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,12, sermaye malında yüzde 0,8 azalış olarak kaydedildi. Yıllık YD-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 22,03, diğer ulaşım araçları yüzde 23,84, makine ve ekipmanlar yüzde 26,04 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 113,53, ana metaller yüzde 67,47, metal cevherleri yüzde 65,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti. Aylık YD-ÜFE'ye göre 15 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treyler yüzde 1,2, tütün ürünleri yüzde 0,95, makine-ekipmanlar, kauçuk ve plastik ürünler yüzde 0,81 ile endekslerin en çok azaldığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,28, ana metaller yüzde 2,22, elektrikli teçhizat yüzde 1,47 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

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