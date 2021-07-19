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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

19.07.2021 - 11:10
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 3,93 yükseldi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE haziranda, mayıs ayına kıyasla yüzde 3,93, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,51, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,5 artış kaydetti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 45,54, imalatta yüzde 43,68 yükseliş görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 51,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 41,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 34,11, enerjide yüzde 126,09, sermaye malında yüzde 32,04 yükseliş dikkati çekti. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,45, imalatta yüzde 3,93 artış olarak belirlendi.

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Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 3,64, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,18, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,27, enerjide yüzde 9,74, sermaye malında yüzde 3,85 yükseliş olarak kaydedildi.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 21,97, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 23,97, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 26,57 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 126,09, metal cevherleri yüzde 68,76, ana metaller yüzde 66,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler kayıtlara geçti.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 1,61, diğer mamul eşyalar yüzde 1,97, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 2,27 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler olurken, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 9,74, metal cevherleri yüzde 5,79, tütün ürünleri yüzde 4,78 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.


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