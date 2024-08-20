Yurt başvuruları başladı | Ekonomi Haberleri

Yurt başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.
Milyonlarca üniversiteliyi ilgilendiren yurt başvurusu süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuruların 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.
Sevgili gençler;— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) August 20, 2024
📣#GSBYurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı!🏢
📌Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz. pic.twitter.com/GzsRdQmXhX
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