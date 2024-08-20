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Yurt başvuruları başladı

20.08.2024 - 10:22 | Son Güncelleme :
Yurt başvuruları başladı | Ekonomi Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Milyonlarca üniversiteliyi ilgilendiren yurt başvurusu süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuruların 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

 


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