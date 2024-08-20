Yurt başvuruları başladı | Ekonomi Haberleri

Sevgili gençler; 📣 #GSBYurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı!🏢 📌Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz. pic.twitter.com/GzsRdQmXhX

Milyonlarca üniversiteliyi ilgilendiren yurt başvurusu süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuruların 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu