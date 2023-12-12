'YTAK kredilerinde yeni dönemi başlatıyoruz' | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yılmaz "Merkez Bankamız tarafından da çok önemli programla ilgili bilgilendirme yapıldı. YTAK dediğimiz kredilerde yeni dönem başlatıyoruz, 300 milyar lira kaynağı Merkez Bankamız buraya ayırmış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Yatırım ortamını iyileştirmek yatırımları artırmak büyümemiz, kalkınmamız, sosyal refahımız için son derece kıymetli. Burada tabi mayıs seçimleri sonrası oluşan siyasi güven, istikrar iklimi yatırım ortamı açısında da çok önemli. Siyasi olarak Türkiye artık öngörülebilirliği güçlü siyasi belirsizlikleri azalmış bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Politika belirsizliklerinde 12. Plan, OVP, Hükümet programı gibi dökümanlarla gidermiş durumdayız. Dolayısıyla öngörülebilirliğin arttığı bir ortamdayız. Yatırım ortamı yine makro finansal istikrardan enflasyondan etkilenen bir ortam.

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Dolayısıyla enflasyonla mücadelemiz aynı zamanda daha uygun bir yatırım ortamı oluşturma konusunda da en etkili unsurlardan bir tanesi. Ama bunun dışında bu makro, siyasi ve ekonomik gereklilikler dışında birçok tabii yatırım ortamını etkileyen husus var onları da bugün değerlendirme imkanı bulduk.

Son 20 yılda ülkemizde 2023 yılı fiyatlarıyla 108 trilyon liralık toplam sabit sermaye yatırımı gerçekleşmiş, bunun 15 trilyon Türk lirası kamu, 93 trilyon Türk lirası ise özel sektör yatırımı dolayısıyla özel sektör ağırlıklı bir yatırım portföyüne sahip olduğumuzu söyleyebiliriz ve 20 yılda yapılan bu yatırımlar 11.4 milyon kişi ilave istihdam oluşturmuştur. Bu da bizim için tabii ki sosyal açıdan çok kıymetli. Uluslararası doğrudan yatırımların da buraya ciddi katkılarının olduğunu söyleyebilirim. Son 20 yılda yine ülkemize 252 milyar dolar uluslararası doğrudan yabancı yatırım yapılmış ve bu alanda küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığımız pay 2003 yılındaki yüzde 0.3 seviyesinden, 2022 yılında %1 seviyelerine kadar yükselmiştir. Hedefimiz tabi 1.5 seviyelerini yakalamak. Bundan sonraki süreçte de uluslararası doğrudan sermaye yatırımlarını da içerecek şekilde ülkemizde daha fazla yatırım ve istihdam oluşturulması için iş ve yatırım ortamını daha iyiye götürecek reformlar ve tedbirler öncelikli olarak gündemimizdedir.

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Bugünkü toplantımızda özellikle 3 başlığı ele aldık. Bir tanesi YOIKK platformunda eylem planımızı oluşturmak. Eylem planı konusunda YOIKK sekreteryamız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız geniş kapsamlı bir çalışma yaptı ve bugün bütün kamu ve özel sektör temsilcileriyle birlikte eylem planımızı gözden geçirdik. Ufak tefek bazı revizyonlar ve özellikle eylemlerin daha erkene almaya dönük bazı yaklaşımlar söz konusu oldu. Bu çalışmaları yaparak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız YOIKK sekreteryamız olarak eylem planımızı kamuoyuyla paylaşmış olacak. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Gerçekten kapsamlı son derece etkili bir eylem planı hazırlandığını söyleyebilirim. Eylem planımızda girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, Hedef odaklı ve seçici yatırım finansmanı, yatırım yeri tahsisi ve altyapı destekleri, sanayi alanlarının genişletilmesi, lojistik alanında bağlantıların güçlendirilmesi, iklim değişikliği mevzuatının emisyon ticaret sisteminin karbon düzenlemesi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi, sanayide yerli üretim ve ürün bazlı teknolojik dönüşüm, yükseköğretimde ve genel anlamda mesleki eğitim ve iş gücü piyasalarındaki ihtiyaçların giderilmesi, işgücüne ihtiyaçla eğitim sistemimizin ve diğer kamu politikalarımızın örtüştürülmesi bütün bunlar Eylem planımızda yer alan hususlardan bazıları. Diğer yandan Özellikle uluslararası alanda baktığımız zaman yatırım trendlerinde ortaya çıkan gelişmeleri dikkate alarak ülkemize gelen yatırımların nitelik ve nicelik olarak artmasını sağlayacak yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Türkiye Uluslararası doğrudan yatırım strateji belgesi üzerinde bir süredir çalışmalar yapıyor. Bugün de genel bir bilgilendirme yapıldı. Bütün paydaşlarımızdan gelen geri bildirimlerle eleştirilerle katkılarla birlikte son halini alacak bir eylem planıyla uygulamaya dönük olarak geliştirilecektir.

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Bu hazırlanan taslak stratejide nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar katma değerli hizmet yatırımları nitelikli finansal yatırımlar dijital yatırımlar küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar iklim dostu yatırımlar ve bilgi yoğun yatırımların artırılması özellikle altı çizilen hususlar olarak ön plana çıkıyor. 2024 yılı başında bütün bu çalışmalarımızı tamamlayarak stratejimizi ve uygulamaya dönük programlarımızı kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz.

Ayrıca bugün Merkez Bankamız tarafından da çok önemli bir programla ilgili bilgilendirme ve geldiğimiz noktayla ilgili kurulumuza sunum gerçekleştirildi. YTAK dediğimiz yatırım taahhütlü avans kredilerinde yeni bir dönem başlatıyoruz. 300 milyar TL gibi bir kaynağı Merkez Bankamız buraya ayırmış durumda. 1 milyar TL en az yatırım tutarı olan projeler özellikle teknolojik içeriği stratejik önemi yüksek projeler Türkiye’nin cari açığını aşağıya çekecek teknolojik düzeyini artıracak katma değerli büyümesini kalkınmasını teşvik edici nitelikteki yatırımlara uzun vadeli, uygun koşullu finans kullandırılacak. 10 yıla kadar uzayan vadeler söz konusu projelerin aldıkları strateji puanlarına ve finansal puanlara göre yüzde 15’ten başlayıp yüzde 30’a kadar faiz oranlarının uygulanması söz konusu. Tamamen ağırlıklandırılmış kriterlerle çalışılan son derece objektif bir süreç içerisinde bu projelerin belirleneceğini ve hayata geçeceğini ifade edebilirim. Merkez bankamız gerekli bildirimleri yaptı zaten kararlarını aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yine tebliğini yayınladı. Bugün itibarıyla aslında programın artık uygulanmaya başladığını söyleyebiliriz. Programa başvurular yapılacak. Stratejik değerlendirmesi yapılacak bir komite kanalıyla projelerin daha sonra da finansal değerlendirmeleri yapılıp projeler desteklenecek. Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılında bölgemizde ve dünyada yatırımlar için en cazip ortamı uygulayan ülkelerden biri olmak hedefimiz var. Türkiye Yüzyılı yatırımların yüzyılı olacak. Bu çerçevede de doğru ve etkili adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu kurulumuzu etkili bir şekilde çalıştıracağız. Ve periyodik olarak bir araya gelip hem bu eylem planlarımızı stratejilerimizi gözden geçireceğiz. İlerlemeleri ölçeceğiz. Hem de geleceğe dönük güncel gelişmeleri değerlendirip yolumuza devam edeceğiz.

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