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Yılmaz: İşsizliğin en düşük seviyeye ineceğini tahmin ediyoruz

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#Cevdet Yılmaz#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#İşsizlik
Yılmaz: İşsizliğin en düşük seviyeye ineceğini tahmin ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 12:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "İşsizlik oranının OVP döneminde gerileyerek 2012'den bu yana en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstihdamda artış eğilimi devam ederken, işsizlik oranının Orta Vadeli Program döneminde gerileyerek 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Yılmaz, X hesabından işsizlik verisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, şu mesajları verdi:

"İstikrar içinde büyümek ve sosyal refahı artırmak için bütüncül politikalarla, etkin koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Orta Vadeli Program çerçevesinde enflasyonu ve işsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedefliyoruz. 

Dezenflasyon döneminde uyguladığımız istihdam dostu politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli kalmaya, istihdam ise Eylül ayında da artmaya devam etmiştir.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, Eylül ayında istihdam yıllık 1,1 milyon kişi artarak 32,8 milyon kişiye ulaşırken, istihdam oranı da yüzde 49,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekonomimizin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılım oranı da yıllık 1,2 puan artarak yüzde 54,4 seviyesine yükselmiştir.

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2024 yılı Eylül ayında işsizlik oranı geçen aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.
 
İstihdamda artış eğilimi devam ederken, işsizlik oranının Orta Vadeli Program döneminde gerileyerek 2012 yılından bu yana en düşük seviyesine ineceğini tahmin ediyoruz. 

Ekonominin genelinde katma değeri yüksek üretimi, işgücü verimliliğini ve işletmelerin rekabet gücünü artıran dönüşümleri destekliyoruz.

Ekonomide dengelenme sürecinde teknolojik dönüşümü hızlandırmayı, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, işgücü piyasasını etkinleştirerek kayıt dışılığı azaltmayı öngörüyoruz."

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#Cevdet Yılmaz#Cumhurbaşkanı Yardımcısı#İşsizlik

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