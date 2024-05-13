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Yılmaz: Cari işlemler açığımız azalmaya devam ediyor

13.05.2024 - 17:38 | Son Güncelleme :
Yılmaz: Cari işlemler açığımız azalmaya devam ediyor | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kararlılıkla uygulamaya devam ettiğimiz ekonomi programımızla cari açığın daha da azalmasını ve finansman kalitesinin daha da artmasını öngörüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

Cari işlemler açığımız azalmaya devam ediyor.

2024 yılı Mart ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık, 2023 yılı Mayıs ayına göre 25,8 milyar dolar azalarak 31,2 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2024 yılı Ocak-Mart döneminde ise cari açıktaki iyileşme geçen senenin aynı dönemine göre 13,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

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Cari işlemler dengesindeki iyileşme büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten kaynaklanmıştır. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 15,1 milyar dolar azalmıştır.

Bugün açıkladığımız ve ana amaçlarından biri mali disiplinin güçlendirilmesi olan ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik’ paketi de, kamu harcamalarını azaltırken yurt içi tasarruflarımızı arttırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek.

Kararlılıkla uygulamaya devam ettiğimiz ekonomi programımızla cari açığın daha da azalmasını ve finansman kalitesinin daha da artmasını öngörüyoruz.


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