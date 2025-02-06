‘Yılda 540 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak’

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarışmaya konu projelerin yatırıma dönüşmesiyle yaklaşık 6 milyar kWh’lik yerli ve yenilenebilir enerji üretileceğini belirtti. Bayraktar, “Bu üretim ile yaklaşık 2 milyon 300 bin hanenin elektrik tüketimini karşılayacağız. Her yıl 540 milyon dolarlık doğalgaz ithalatını önleyeceğiz” dedi.

SERBEST PİYASADA SATABİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen ve sosyal medyadan canlı yayınlanan yarışmalarda YEKA RES’e 40 şirketten 100, YEKA GES’e de 67 şirketten 146 başvuru geldi.

En çok merak edilen konulardan biri, yarışmayı kazananların ürettikleri enerjiyi serbest piyasada satıp satamayacağıydı. Bakanlıktan verilen bilglere göre, YEKA RES’te yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle ürettiği elektriği kilovatsaat başına 3.5 buçuk dolar/sent fiyat ile iletim sistemine verecek. YEKA GES’te ise sözleşme imza tarihinden itibaren üretilen elektrik, 60 ay süre ile serbest piyasada satılabilecek. Daha sonra 20 yılda kilovatsaat başına 3.25 dolar/sent fiyattan satış gerçekleştirilecek.

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TABAN FİYATA İNİLDİ

Bayraktar, hem rüzgâr hem de güneş yarışmalarında belirledikleri taban fiyata inildiğini belirtti. Toplam 2 bin MW’lık 11 yarışma sonrasında 2 milyar dolarlık bir yatırımın gerçekleşeceğini ifade eden Bayraktar, “Yatırımların hayata geçmesinin ardından yaklaşık 6 milyar kWh yerli ve yenilenebilir enerji üretimi sağlanacak. Ayrıca hayata geçirilecek yatırımlar ile 3.6 milyon ton karbon salımı azaltılacak. Yıllık yaklaşık 1.1 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçilecek” diye konuştu.