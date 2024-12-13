‘Yeteri kadar’ diyerek israfla savaş başlattı

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Türkiye’de yılda 12 milyon ton ekmek çöpe gidiyor. Yıllık gıda israfının boyutu 43 milyar dolar. Bunlar anormal rakamlar. Yine de israfın boyutunu ifade ederken veriler meseleyi sanki basitleştiriyor gibi geliyor bana. Dünyadaki açlık, sürekli artan gıda enflasyonu malum. ‘Bu israfın boyutları nereye varacak’ sorusu, insanoğlunun şımaklığını korkunç biçimde gözler önüne seriyor.

Globalde de yerelde de israfı önlemek için çok sayıda çalışma var. Laf çok, icraatlerin ise sürdürülebilirliği sorgulanıyor. İsraf, temelden bir düşünce dönüşümü, yaşam biçimi değişikliğiyle çözülecek sorunlar arasında ne yazık ki...

Eksim Holding böyle bir dönüşüm yaratmak üzere yeni bir proje başlattığını duyurdu. Önceki gün yapılan lansmana katıldım. Projenin ismi, anlatılmak istenilenle uyumlu, yalın, “Yeteri Kadar En Doğru Karar” demişler.

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MÜCADELEYE DAVET

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, israfın her anlamda yaşama verdiği zarara dikkat çekti toplantıda. “Ailemizden bize miras kalan değerlerin temelinde, büyüklerimizin yeteri kadarını kullanmaya ve israf etmemeye dayalı anlayış yer alıyor. Biz de bu anlayışı kurum kültürümüzün temeline yerleştirdik, yaygınlaştırmayı da görev biliyoruz. Yeraltı sularının kullanımı, modern sulamanın yaygın olmayışı ve kuraklık, hem topraklarımızın hem de su kaynaklarımızın tükenmesine yol açıyor. Bu duruma duyarsız kalamayarak toprağın ve suyun değerini hatırlatacak bir seferberlik hareketi başlatmak için yola çıktık. ‘Yeteri Kadar’ hayata baktığımız perspektifi, çalışma şekillerimizi ve gelecek vizyonumuzu yeniden düşünmeye çağıran bir davet niteliği taşıyor” dedi.

ÜÇ AYAKTAN OLUŞUYOR

Dicle Elektrik, Aslı Börek, Sinangil Unları gibi markalarla tüketicilere dokunan holdingin kampanyasında Güneydoğu Anadolu odak rol oynuyor. Projenin kapsamını Eksim Holding Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ekiz anlattı: “Öncelikli olarak çocuklar, gençler ve çiftçileri hedefledik. Dicle Elektrik olarak Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliklerine imza attık. ‘Dicle’nin Rüyası’ isimli tiyatro oyununu, Dicle Elektrik’in gönüllü çalışanlarından oluşan tiyatro kulübü üyeleriyle altı ilde 5 bin öğrenciye ulaştıracağız. Sonra 15 il ve 80 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. İkinci ayak ‘Bir Destek, Bin Bereket Eğitim Programı’nı devreye aldık. Çiftçilere kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Harran Üniversitesi işbirliği ve 50 genç çiftçiyle bir yıl sürecek eğitim ve mentörlük programını hayata geçireceğiz. İki yılda toplam 10 bin çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Akıllı Tarım Fikir Yarışması ile genç fikirleri destekleyeceğiz. Son olarak da KORU Derneği ile Aslı’nın gıda atıklarını kompost gübreye dönüştürüyoruz.”

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TOÇEV 30’UNCU YAŞINI KUTLUYOR

“Okumak her çocuğun hakkıdır” ilkesiyle yola çıkmış bir vakıf TOÇEV. Açık adı Tüvana Okuma İstekli Çocuk Vakfı. Bu yıl 30’uncu yaşını özel bir etkinlikle kutladı. Kurucusu ve Başkanı Ebru Uygun müthiş bir hikâye ile çıktı yola. Bugüne dek 8 milyonu aşkın çocuğa eğitim ve yaşam alanında fırsat eşitliği sağlıyorlar. 30’dan fazla projeyi hayata geçirdiler.

Geçtiğimiz günlerde tüm bu süreci anlatan Dokunduğum Yürekler isimli belgeseli de Atatürk Kültür Merkezi’nde bir etkinlikle izleyiciyle buluşturdular.

TOÇEV Başkanı Ebru Uygun, yine etkileyici bir konuşma yaptı. “Bu çocuklar okumayı, gülmeyi, koşmayı, eğlenmeyi, hayal etmeyi ve duygularını güzelce ifade edebilmeyi hak ediyorlar. Ama en önemlisi eğitimde eşit haklara sahip olmayı hak ediyorlar” dedi. 30 yılı geride bırakırken çok genç bir ekiple, gönüllülerle yola devam edeceklerini de söyledi. TOÇEV’in en büyük projesi ise bir deneyim köyü olan “Metanoya TOÇEV Köyü”nü hayata geçirmek. Amaç daha fazla çocuğa ulaşmak.