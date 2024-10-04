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Yerli üreticiden stratejik ortaklık

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#Lider Pet Food#United Petfood#Ortaklık
Yerli üreticiden stratejik ortaklık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

Türkiye’nin en büyük evcil hayvan mama üreticisi  Lider Pet Food, Belçikalı uluslararası evcil hayvan maması üreticisi United Petfood ile stratejik bir ortaklık kurdu.

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United Petfood, hızla gelişen Türkiye evcil hayvan maması pazarında önemli bir rol oynayan Lider Pet Food ile ortak oldu. İşbirliğinin şirketi daha da ileri taşıyacağını belirten Lider Pet Food CEO’su Murat Tarhan, “United Petfood ile yaptığımız bu stratejik ortaklık sayesinde hem Türkiye’deki hem de ihracat pazarlarındaki büyüme hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız. Kendi yönetimimizi sürdürecek, aynı zamanda bu yeni sinerjiden faydalanacağız. United Petfood, bizimle aynı vizyonu paylaşan ideal bir partner” dedi. Tarhan, ayrıca şirketin Manisa Salihli’de bulunan iki yüksek teknolojili üretim tesisine sahip olduğunu ve 15 yıllık üretim deneyimiyle sektörde önemli bir konumda bulunduklarını vurguladı.

İZMİR’DE KURULDU

2009 yılında İzmir merkezli olarak kurulan Lider Pet Food, 220 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip 40 bin metrekarelik üretim tesislerinde evcil hayvan maması üretiyor. 180 milyon dolar yıllık ciroya ulaşan şirket, 537 çalışanı ve geniş ürün yelpazesi ile sektörde öncü bir konumda yer alıyor. Şirket; Spectrum, Reflex, Proline ve Enjoy gibi 13 farklı markasıyla iç pazardaki güçlü varlığının yanı sıra 70’ten fazla ülkeye ihracat yaparak uluslararası alanda da büyümeye devam ediyor.

 

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#Lider Pet Food#United Petfood#Ortaklık

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