  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Yerli otomobil Togg mart ayında yollarda
‹ Önceki Haber Bakan Nureddin Nebati Binance CEO’su ile görüştü Bakan Nureddin Nebati Binance CEO’su ile görüştü Sonraki Haber › Kavcıoğlu: Türkiye ilk defa üst üste cari fazla vermiştir Kavcıoğlu: Türkiye ilk defa üst üste cari fazla vermiştir

Yerli otomobil Togg mart ayında yollarda

28.07.2022 - 08:56
Yerli otomobil Togg mart ayında yollarda | Ekonomi Haberleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil Togg’un fabrikasının açılışının 29 Ekim’de gerçekleştirileceğini belirterek, 2023 yılının mart ayında Togg’un yollara çıkacağını söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yozgat’ta Ticaret Borsası’nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Yozgat Belediyesi ve valilik ziyareti gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, daha sonra valilik konferans salonunda düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katılarak girişimci ve iş adamlarına plaket verdi.

AÇILIŞ 29 EKİM’DE

Ödül töreninde Hisarcıklıoğlu, yerli otomobille ilgili, “Türk insanının büyük bir hayali vardı. 110 yıllık, 120 yıllık, kendi otomobilini yapmak. 60 sene önce yarı yolda kaldık. O sebepten bu sebepten ama Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim’de Türkiye’nin bütün özlük hakları bizim olan Togg’un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli bütün hakları bizim olan Türkiye’nin olan otomobili dünya piyasasına da sunmuş olacağız. İnşallah 2023 yılının mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat’ın yollarında da Togg’u göreceksiniz” dedi. Hisarcıklıoğlu konuşmaların ardından il-ilçe oda ve borsa yönetim kurulu başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.

HEDEF 1 MİLYON ÜRETİM

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg’un ilk olarak C segmentindeki elektrikli SUV’u pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.543 Değişim: -0,03% Hacim : 31.460 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.537 27.07.2022 Yüksek 2.574
Açılış: 2.567
17,9463 Değişim: 0,13%
Düşük 17,8891 29.07.2022 Yüksek 18,0233
Açılış: 17,9223
18,3190 Değişim: 0,23%
Düşük 18,2596 29.07.2022 Yüksek 18,3570
Açılış: 18,2764
1.012,32 Değişim: -0,03%
Düşük 1.010,45 29.07.2022 Yüksek 1.018,02
Açılış: 1.012,59
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.