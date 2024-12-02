Yerli girişimden çevre dostu çözüm: Atık dönüşümünde dijital hamle

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İklim değişikliği ile mücadelede kamu kurumlarının, şirketlerin ve sivil toplum örgütlerinin yanında vatandaşlara da önemli görevler düşüyor. Uzmanlar, küçük alışkanlık değişiklikleriyle herkesin kendi karbon ayak izimizi azaltabileceğini söylerken, yapılabilecekler listesinde ‘sorumlu tüketim ve geri dönüşüm’ önemli yer tutuyor. Evlerde ve işyerlerinde biriken atıkların dönüşümü için önemli yol kat edilse de daha gidilecek yol uzun...

Yaşanan bu sorunu ve ihtiyacı gören girişimciler, kaynağında ayrıştırılmış atıkları lisanslı atık toplama firmaları ile bir araya getiren, aynı zamanda markaların sürdürülebilirlik hedeflerine dijital çözüm ortağı olan mobil uygulamayı geliştirdiler.

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Özel bir bankada farklı görevlerde çalışan Mahir Okay Çelik ve Ertuğ Sargut, Ekim 2022’de bir girişimcilik programına başvurdular. 6 ay süren programda hem girişimcilik hakkında deneyim ve tecrübe sahibi oldular, hem de hayata geçirmek istedikleri iş fikri üzere detaylı çalışma yapma fırsatına eriştiler. Dünyanın en çok sürdürülebilirliğe ihtiyaç duyduğunun farkında olan girişimciler, böylece çevre dostu çözümlerle atıkların etkin bir şekilde izlenmesini, yönetilmesini ve azaltılmasını sağlamayı amaçlayan Waste Log’u hayata geçirdiler.

Waste Log Kurucu Ortağı Mahir Okay Çelik, yola çıkış süreçlerini şöyle özetledi: “Waste Log olarak 6 aylık girişimcilik programının sonunda 2 yatırım komitesinden de olur alarak Nisan 2023’te yatırım yapılmasına karar verilen girişimlerden bir tanesi olduk. 2.5 milyon dolar değerleme üzerinden 500 bin dolar yatırım almaya hak kazandık. Temmuz 2023’te Ertuğ ve ben kurumsal hayattaki işlerimizden istifa ederek yönetim kurulu üyeleri olarak şirketimizde göreve başladık.”

BİRİKEN ATIK YAĞLAR EVLERDEN TOPLANIYOR

Peki Waste Log dönüşüme ve çevre bilincine nasıl katkı sağlıyor? Hem bireylere hem de şirketlere hizmet verdiklerini söyleyen Çelik bu soruyu şöyle yanıtladı:

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Bireysel kullanıcılar uygulamamızı ücretsiz indirebilir, kendilerine en yakın atık kutusunu kolayca bulabilir, uygulamanın haritasına yeni bir atık kutusu ekleyebilir ve geri dönüşüm kutularının konumlarını diğer kullanıcılarla paylaşabilir. Evlerinde ayrıştırdıkları atıkları kendilerine en yakın atık kutusuna bırakabilirler. Bununla beraber lavaboya, toprağa veya bir su kaynağına döküldüğünde çevreye büyük zarar veren atık yağlar için de süreci kolaylaştırıyoruz. Kullanıcılarımız, evlerinde veya iş yerlerinde biriktirdikleri atık bitkisel yağları sadece birkaç adımda geri dönüşüme kazandırabiliyor. Kullanıcılar, minimum 5 litre olacak şekilde atıklarını dikkatlice ayrıştırıp biriktirdikten sonra, uygulama üzerinden bildirimde bulunuyor. Bu bildirimler, atık bitkisel yağ toplama lisansına sahip firmalara iletiliyor ve atıklar, kullanıcıların istediği lokasyondan ücretsiz olarak teslim alınıyor. Bu fonksiyonlar, bireylerin geri dönüşüm alışkanlıklarını kolaylaştırırken toplumsal bir geri dönüşüm ağı oluşturulmasına katkı sağlıyor. Kullanıcılar hem geri dönüşüm süreçlerine daha aktif katılım gösteriyor hem de çevre bilincini artıran bu dijital deneyimle daha sürdürülebilir bir geleceğe adım atıyorlar.

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ŞİRKETLER ÇEVRESEL ETKİLERİNİ AZALTIYOR

İşletmelerin atık yönetim süreçlerini basit ve etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyoruz. Kurumların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını destekleyen dijital çözümler sunuyoruz. Atık takibi ve raporlama süreçlerini kolaylaştırarak, kurumların geri dönüşüm performanslarını detaylı bir şekilde analiz etmelerine imkân tanıyoruz. Bu işbirlikleri sayesinde, kurumlar sadece çevresel etkilerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda marka değerlerini artıran ve toplumsal farkındalık yaratan sürdürülebilirlik projelerini başarıyla hayata geçirebilirler.

Markalarla birlikte hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik projeleriyle hem çevresel hem de kurumsal faydalar sağlıyoruz. Bu projeler, markaların karbon ayak izlerini küçülterek çevresel etkilerini azaltmalarına ve daha sürdürülebilir bir işletme yapısı oluşturmalarına olanak tanır. Aynı zamanda geri dönüşüm bilincini artırmaya yönelik kampanyalarla tüketicileri sürecin bir parçası haline getirir, böylece müşteri etkileşimini ve marka bağlılığını güçlendirir.

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HEDEF YURTDIŞINA AÇILMAK

Yurtiçinde büyümenin yanında dünyaya açılma planları olduğunu da belirten Mahir Okay Çelik “İş modelimizi Türkiye’de tam anlamı ile gerçekleştirdiğimiz zaman 2026 yılında modelimizi yurtdışına açmak istiyoruz. MENA bölgesi ise öncelikle hedefimiz. Bizimle benzer yapıya sahip uygulamalar mevcut ancak biz markalara özel geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik projeleriyle onlardan ayrışıyoruz. En temel amacımız, ülkemizde geri dönüşüme kazandırılamayan atıkların doğru bir şekilde geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak ve tüm paydaşları bir araya getirmek” diye konuştu.

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EN İYİ 50 GİRİŞİM SAHNEYE ÇIKACAK

İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek tarafından her yıl düzenlenen, yılın en iyi yerli ve global girişimlerini yatırımcılar, özel şirketler ve kamuoyuyla buluşturan Big Bang Startup Challenge’ta sahne alacak TOP 50 girişim açıklandı. Girişimler, 18-19 Aralık’ta UNIQ İstanbul’da gerçekleşecek etkinlikte sunum yaparak, ödül ve yatırımlarla buluşmak için ter dökecek. ‘Geleceğe Liderlik Et’ mottosuna sahip Big Bang’de sahneye çıkacak girişimlerin sunumları, bu yıl ilk kez eş zamanlı global yatırımcılara canlı yayınlanacak. Girişimlere bir önceki yıl 1.28 milyar TL’yi aşkın ödül, yatırım ve nakit desteği sağlanan Big Bang’in bu yıl çok daha büyük bir kaynak yaratması bekleniyor.

AR-GE TEŞVİKİNDE KOBİ’LER İLK SIRADA

AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi teşviki geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 126.7 artış göstererek 59 milyar 332 milyon lira olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; dolaylı AR-GE teşviklerinden yararlanan girişimler büyüklük gruplarına göre ele alındığında, 9 bin 30 girişimin yüzde 88’i KOBİ olarak kayıtlara geçti. KOBİ’lerin dolaylı AR-GE teşviklerinden yararlanma oranı yüzde 36.1 oldu. Büyüklük gruplarına göre incelendiğinde, KOBİ’lere sağlanan 21 milyar 409 milyon lira olan dolaylı AR-GE teşvik miktarının yüzde 51’inin orta ölçekli, yüzde 37.2’sinin küçük ölçekli ve yüzde 11.7’sinin ise mikro ölçekli girişimlere sağlandığı saptandı. (AA)

YENİ NESİL İŞE ALIM PLATFORMUNA YATIRIM

İşe alım süreçlerinde yapay zekâ teknolojilerinin kullanımını artırarak işletmelere 9 kat daha hızlı işe alım ve yüzde 80 maliyet tasarrufu sağlayabilen Vinter, Hollanda merkezli ALCORA B.V. firmasından 1.4 milyon Euro tutarında tohum yatırım aldı. Vinter, adayı sorulara verdiği yanıtlar ve pozisyona uygunluğu temelinde değerlendirip puanlıyor. Gelişmiş yapay zekâ, adayın yetkinliklerini tüm detaylarıyla analiz edip, işe alım uzmanlarının kararlarına öngörü sunarak onların en büyük destekçisi olmayı hedefliyor. Vinter Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yeniçare “Aldığımız yatırımla birlikte hedefimiz, dünya genelindeki işletmelere daha hızlı, verimli ve maliyet etkin işe alım süreçleri sunmak” dedi.