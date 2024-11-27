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Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de

Güncelleme Tarihi:

#Yeniden Değerleme Oranı#Vergi#Bigpara
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 06:45

Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir." denildi.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43,93 olarak tespit edildi.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu ifade edildi.

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#Yeniden Değerleme Oranı#Vergi#Bigpara

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