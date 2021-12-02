Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararıyla, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati getirildi. Nebati bir süredir Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararında şu ifadeler yer aldı:

"Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi ELVAN'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin NEBATİ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır."

İLK AÇIKLAMA: BAKANLIK GÖREVİNİ HAYIRLA İFA ETMEYİ RABBİM NASİP ETSİN

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Bakan Nebati, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" açıklamasında bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TEBRİK MESAJI

Atama kararının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Dr. Nureddin Nebati’yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden sayın Lütfi Elvan bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum."

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı açıklamada Bakan Nebati'yi tebrik etti. Karaismailoğlu, açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Sayın Nureddin Nebati'ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Bakanlık görevini devreden Sayın Lütfi Elvan'a değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Bakan Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Nureddin Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı.

Bakan Nebati, AK Parti 4'üncü Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak da 2014-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bakan Nebati, 24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

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