Yeni GAP Eylem Planı yolda

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak Şanlıurfa’da 2024-2028 GAP Eylem Planı’nın detaylarını kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. Kacır, “Önümüzdeki süreçte sulama hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak, sürdürülebilir ve akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştıracak, bölge tarımının gelecek nesilleri de besleyecek şekilde bölgenin kalkınmasında itici unsur olmasına imkan tanıyacak, kırsalda ekonomik katma değer yaratacak ve bölgeyi turizm çekim merkezi yapacak yeni bir eylem planının da uygulanacağı müjdesini buradan vermek istiyorum” dedi.

YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ 1.1 TRİLYON TL

Bakan Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte GAP Hassas Tarım 2’nci Faz Tanıtım Töreni’ne katıldı. Kacır burada yaptığı konuşmada GAP bölgesinde yapılan sanayi yatırımlarına dikkat çekerek, “Dokuz ilde son 22 yılda 20 OSB kurduk. OSB’lerde 360 bin ilave istihdam oluşturduk. Yatırım teşvik sistemiyle yatırım büyüklüğü 1.1 trilyon lirayı bulan ve 710 binden fazla nitelikli istihdam sağlayan 15 bin 400 yatırımın önünü açtık. Son 22 yılda oluşturduğumuz güven iklimi ve güçlü yatırım ortamıyla Güneydoğu Anadolu şehirleri birer üretim üssüne dönüştü” diye konuştu.

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Kacır’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

İHRACATTAKİ PAYI ARTTI: Bölgenin, ülke ihracatındaki payı 22 yılda yüzde 1.8’den 5.3’e çıktı. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar, artık ekonomik büyümenin, kalkınmanın, üretimin merkezi haline geliyor.

YENİ SULAMA ALANLARI AÇILDI: 11 yılda hassas tarımdan su kaynaklarının etkin yönetimine, kırsal kalkınmadan turizme GAP Bölgesi’nin çok yönlü kalkınmasını destekleyecek bin 38 projeye 6.6 milyar liralık destek sunduk. Bölgede tarımsal üretim potansiyelini artırmak üzere iki yıl önce devreye aldığımız Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı ile 318 bin dekarlık alanı sulamaya açtık. Önümüzdeki yıl itibarıyla da 49 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak, 52 bin 500 dekarlık alanı daha buna ekleyeceğiz.

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GAP ENTEGRE 2.0 BAŞLADI: Organik Tarım, Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma Projeleri ile 172 bin dekar alanı bitkisel üretime kazandırdık ve 15 üründe marka oluşturduk. “Entegre Kırsal Kalkınma Programı”nın ilk fazını tamamladık. ‘Yeni Nesil Entegre Kırsal Kalkınma Programı’nı (GAP Entegre 2.0) da başlattık.

GIDA AMBARI: Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı (TEYAP) ile bugüne kadar 80 binden fazla çiftçiye eğitim verdik. GAP Bölgesi’ni ülkemizin gıda ambarı haline getiriyoruz. GAP Eylem Planı doğrultusunda hedefimiz sulanabilir alanı 1 milyon 60 bin hektara çıkarmak. Yakın gelecekte sulama alanlarının genişlemesiyle birlikte hem ülkemizin hem bölgenin gıda güvenliği konusunda en önemli garantörü GAP Bölgesi olacaktır.

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TEKNOLOJİ DESTEKLERİ: Teknoparklarda tarım alanında projeler yürüten 23 Ar-Ge merkezini destekliyoruz. 22 yılda, TÜBİTAK kapsamında tarımda 2 bin 925 projeye ve bu alanda araştırma yürüten bin 357 bilim insanı ve gence 6 milyar lira destek sağladık.

FÜZYON MERKEZİ: Yaklaşık 200 bin dekar alanın uydu görüntüleriyle izlenerek çiftçilerin aktif olarak kullanacağı karar destek mekanizması oluşturma çalışmalarına da başladık. Ayrıca Kurduğumuz GAP Hassas Tarım Projesi Füzyon Merkezi ile de; çiftçilerimizin tarımsal üretimde teknolojiyi daha etkin kullanmalarına rehberlik edecek danışmanları eğitiyoruz.

36 YATIRIM BAŞLIĞI TESPİT EDİLDİ: Dokuz ilin kalkınmasında önemli bir sıçrama oluşturacak toplam yatırım tutarı 11.8 milyar lirayı bulan 36 yatırım başlığını tespit ettik. Destekleyeceğimiz bu nitelikli yatırımların en büyük kazananı kuşkusuz bölge halkımız olacaktır.”

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‘GAP’IN TARIMSAL HASILATI 22 KAT ARTTI’

Şanlıurfa GAP Hassas Tarım 2’nci Faz Tanıtım Töreni’nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “GAP Eylem Planı 10.6 milyon dekar alanın sulamaya açılmasını hedefliyordu. Şu anda bunun üçte ikisini tamamladık. Kalanını da 2032’ye kadar bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yumaklı, Fırat ve Dicle alt havzasında yürütülen projeler bittiğinde ekonomiye yıllık yaklaşık 7 milyar dolarlık katkı öngörüldüğünü vurguladı. Yumaklı, “Bununla birlikte 1.3 milyon kişiye istihdam sağlanmış olacak” diye konuştu.

AB ile yaptıkları yoğun müzakere sonucunda Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şırnak, Siirt ve Batman’ın da IPARD desteklerinden faydalanmaya başladığını belirten Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: “22 yılda yapılan yatırımlarla bitkisel üretimde, büyük ve küçükbaş hayvan varlığında iki kat artış yakalandı. Ayrıca kanatlı hayvan varlığı üç, su ürünleri dokuz, bal üretimi yedi kat arttı. GAP bölgesi tarımsal hasılasını 18 yılda 22 kat artırdık.”