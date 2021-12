Yeni Bakan Nebati'den ilk mesajlar | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, "En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil, yatırım ve istihdamdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı. Atamanın sonrasında Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevine resmen başladı. Bakan Nebati'den ilk açıklama geldi.

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati da açıklamasında, "Urfa'dan İstanbul'dan Anadolu'dan gelen kardeşlerim hoş geldiniz. Herkes için ülkemiz için Bakanımız için milletimiz için hayırlara vesile olacak. Devir teslim yapmıştık. Sayın Bakanım görevi almıştı. Gene bu binada aynen Rabbimize hamd ederek işin sonunda başarılı işler yapmayı bizlere nasip eylesin. Her şey bir tarafa önemli olan akşam başımızı yastığa koyunca olan huzur. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sorumluluğu gece itibariyle aldık. Gerekliklerini yerine getirmeye gayret edeceğiz. Salgının en yoğun dönemini geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışanlarımız iş insanlarımızla teması asla bırakmadık. Sürece başarı ile yön verdik. Sonuç olarak Türkiye salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden biri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin hayalini kurduğu tam bağımsız Ekonomi vizyonu ile yeni yola girdik. En önemli önceliğimiz yüksek faiz olmayacak. Yatırım üretim ihracat artışını tetiklemek cari açık gibi kronik sorunları bertaraf etmek istihdamı arttırmak ücret artışını sağlamak ulusal ve uluslararası ilişkileri gözeterek asla çalışandan uzak kalmayarak gereğini yapmak olacak. Artık işçinin de patron hissettiği bir söylem geliştiriyoruz. Emekliler nasıl ki enflasyona ezdirilmedi işçiler ezdirilmedi bundan sonra da hedefimiz budur. emeğini sarf eden kim olursa olsun insanların öncelikli olduğu ekonomi politik önceliğimiz olacak. Sayın Bakanımıza pandemi döneminde geçen döneminde yardımcı olmaya gayret ettik. Hem eski dostluğumuz aynı zamanda bakanlıkta ekonomide uzun süreli burada yer alan bir mensup olarak vermeye gayret ettik. Gayret bizden başarı Allah'tan. Doğru olacağız, şeffaf olacağız. Kafalarda oluşabilecek her türlü kuşkunun giderildiği, paydaşlarla birlikte karar alındığı gerek milletvekillerimiz gerek iş dünyasıyla çalışanlarla görüş alışverişinin yoğun yaşandığı bir dönemi gerçekleştireceğiz. Her beraber kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu millet doğru iş yapanın samimi olanın hep yanında oldu. Cumhurbaşkanımızı AK Parti'yi hep desteklediler. Güçlü güvenilir kararlı iradeli eş güdüm içinde çalıştığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede adımların atıldığı süreci yaşayacağız" dedi.

Devir teslim töreninde açıklama yapan Eski Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Sayın Bakanım çok değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. 10 Kasım 2020'de göreve başladım. Başlar başlamaz önemli adımlar attık. Bunu yaparken toplumun tüm kesimleriyle istişare içinde olduk. Kamu maliyesi alanında tüm giderlerimizi, gelirlerimizi baştan aşağı gözden geçirdik. Kalıcı gelirlerimizi arttırıcı pek çok önlem aldık. Yıl boyunca COVİD destekleri hariç mali disiplinden vazgeçmedik. Yüzde 2'nin altında bütçe açığını öngörüyoruz. Faiz hariç bütçe fazlası vereceğiz. Borçlanma açısından da başarılı yıl geçirdik. Hazine kasamızı tarihi yüksek seviyede güçlü bir nakit rezerviyle teslim ediyoruz. Büyüme performansımıza rağmen cari dengede önemli adımlar attık. Bu yıl yüksek büyümeye rağmen milli gelirin yüzde 1'i civarında cari açıkla kapatacağız. Altın ithalatını azaltıcı önlemler aldık. Tedbirler aldık. Cari açığın azaltılmasında gördük. Ekonomi reform programında çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Sermaye piyasalarına yönelik adımlar attık. İstihdam 2020'nin ikinci yarısından itibaren arttı: OECD ülkeleri arasında salgına rağmen telafi edebilen ülkeler arasında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ekip ruhundan vazgeçmedik. Ülkemizin yarınları için gecemizi gündüzümüze kattık. Kamu maliyesi tarafında Sayın Bakanımıza güçlü kamu maliyesi bırakıyorum. Tek bir kuruşu israf etmedik. Bana güvenip bu makamı verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletmek istiyorum. Bugüne kadar tüm konulara teknik yaklaşmaya özen gösterdik. Benimle çalışan tüm arkadaşlarımıza genel müdürlerimize daire başkanlarımıza ana direk konumundaki uzmanlarımıza özveri titizlik ve enerjileri için teşekkür etmek istiyorum. Gece gündüz demediler sürekli çalıştılar. Makamlar gelip geçici önemli olan devletin devamlılığıdır" ifadesinde bulundu.

