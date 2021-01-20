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Yellen uyardı: Acı verici resesyon riskiyle karşı karşıyayız

20.01.2021 - 08:54
Yellen uyardı: Acı verici resesyon riskiyle karşı karşıyayız | Ekonomi Haberleri

Yellen, Senatonun Finans Komitesinde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı daha fazla önlem alınmaması halinde daha uzun ve acı verici resesyon riskiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın bugün göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen, kentlerde ve kırsalda yaşayan işçilerin ihtiyaçları ile rekabetçi bir ekonomiye sahip olmaya odaklanacağını ifade etti.

Gelecek aylarda aşı dağıtımı, okulların yeniden açılması ve istihdamın korunması için daha fazla yardıma ihtiyaç olacağını vurgulayan Yellen, "Ne Başkan ne de ben, ülkenin borç yükünü değerlendirmeden bu destek paketini önerdik. Ancak şimdi tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarıyla yapabileceğimiz en akıllıca şey büyük oynamak." dedi.

Yellen söz konusu desteğin faydalarının maliyetlerinden çok daha ağır basacağına inandığına işaret ederek, "Amerikalıların bu salgının son aylarına kadar dayanmalarına yardımcı olmak, insanlar işlerine geri dönerken onları güvende tutmak. Bu bizim ilk görevimiz." diye konuştu.

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"EKONOMİMİZİ YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ"

Uzun vadeli projelerinden de bahseden Yellen, "Ekonomimizi, daha fazla insan için daha fazla refah yaratacak ve Amerikalı işçilerin giderek daha rekabetçi hale gelen küresel ekonomide rekabet edebilmelerini sağlayacak şekilde yeniden inşa etmeliyiz." dedi.

Yellen, "Hazine Bakanı olarak onaylanırsam kentlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan Amerikan işçilerinin ihtiyaçlarına ve iyi işler ile iyi ücretler sunan rekabetçi bir ekonomiye sahip olmaya odaklanacağım." ifadesini kullandı.

İlk günden itibaren Amerikan işçileri ve küçük işletmelere destek sağlayacağını vurgulayan Yellen, "Zaman içinde ikinci destek paketi için çalışmaya odaklanacağım. Bu karanlık zamanları atlatmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Yellen üretken ve rekabetçi bir ekonomiye sahip olabilmek için altyapı, AR-GE ve eğitime yatırım yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Odak noktamız Wall Street değil ana cadde olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD ZAYIF KUR HEDEFLEMEMELİ"

ABD'nin rekabet avantajı kazanmak için zayıf kur hedeflememesi ve diğer ülkelerin de bunu yapmasına engel olması gerektiğini aktaran Yellen, "Para birimlerinin değeri piyasalar tarafından belirlenmeli." değerlendirmesinde bulundu. Yellen yabancı ülkelerin para birimlerini manipüle etme çabalarının "Kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

Vergileri artırmaktan ziyade Amerikan ailelerini hızlı bir şekilde rahatlatmaya odaklandıklarını da belirten Yellen, Biden'ın kurumlar vergisini 2017 öncesi seviyeye çıkarmayı önermediğini aktardı.

Yellen, odak noktasının ekonomiyi tekrar ayağa kaldırmak olacağını vurgulayarak uzun vadede mali sürdürülebilirliğin zorluklarını ele alacağını ifade etti.

Düşük faiz oranlarının uzun bir süre devam edeceğine inandığını vurgulayan Yellen, Kovid-19 aşısının ekonominin tam anlamıyla açılmasına yetecek kadar yaygınlaşmasına kadar gelecek ayların zorlu olacağını dile getirdi. Ayrıca Yellen, kripto paraların terörün finansmanı ve kara para aklama açısından endişe kaynağı olduğunu aktardı.


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