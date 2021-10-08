Yellen: Tarihi bir vergi anlaşmasının eşiğindeyiz | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel asgari kurumlar vergisi konusunda "tarihi bir anlaşmanın eşiğinde" olunduğunu belirterek, anlaşmanın gelecek haftalarda tamamlanacağını bildirdi.

Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, G20 ülkelerinin iş dünyasının bir araya geldiği B20 Zirvesi'ne katıldı.

Hazine Bakanı Yellen, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sona erdirilmesinin ve kapsayıcı bir küresel ekonomik toparlanmanın güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Büyük ekonomileri destek önlemlerini sürdürmeleri için teşvik ettiklerini belirten Yellen, "Küresel ekonomideki artan ayrışma herkes için endişe kaynağı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel asgari kurumlar vergisine yönelik anlaşmaya da değinen Yellen, "Tarihi bir vergi anlaşmasının eşiğindeyiz." dedi. Yellen, uluslararası vergi anlaşmasının kurumlar vergisinde "dibe doğru yarışı" durduracağını yineleyerek, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 90'ından fazlasını temsil eden 134 ülkenin temmuz ayında yeni bir uluslararası vergi çerçevesini kabul ettiğini anımsattı.

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Küresel anlaşmanın aşınmakta olan uluslararası vergi sistemini istikrara kavuşturacağını belirten Yellen, "Bu anlaşma gelecek haftalarda tamamlanacak ve merkezi yabancı ülkelerde olan çok uluslu şirketler, halihazırda ABD merkezli çok uluslu şirketlerin yaptığı gibi, iş yaptıkları her yerde asgari vergi ile karşı karşıya kalacaklar." ifadelerini kullandı.

"SALGINDAN ÇIKIŞ SÜRECİ ÇOK İYİ YÖNETİLMELİ"

ECB Başkanı Lagarde da Kovid-19 salgınıyla bağlantılı dengesizliklerin "geçici" olduğunu belirterek, "Salgından çıkış süreci çok iyi yönetilmeli."dedi.

Kovid-19 salgının "yeşil" ve "dijital" bir ekonomiye geçişi hızlandırdığına dikkati çeken Lagarde, salgın sonrası ekonomik toparlanmanın başlangıçta beklenenden daha hızlı olduğunu kaydetti.

Lagarde, ECB’nin son dönemdeki enflasyon artışına abartılı tepki vermemesi gerektiğini belirterek, Avro Bölgesi’nde enflasyonda yaşanan artışın geçici nedenlerden kaynaklandığını yineledi.

Lagarde, "ECB, enflasyon beklentilerinin yüzde 2 seviyesinde kalmasını sağlamak için elinden geleni yapıyor." dedi. Enerji fiyatları ve arz sıkıntılarını küresel büyümeyi yavaşlatabilecek unsurlar arasında gösteren Lagarde, "Erken sıkılaştırıcı adımlar ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebilir." uyarısında bulundu.

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