Yellen giderayak uyarıda bulundu

Haberin Devamı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, finansal sistemin ticari gayrimenkul ve kripto riskleriyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Yellen, ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, dayanıklı finansal sistemin güçlü bir ekonomi için kritik öneme sahip olduğuna işaret etti.

Geçen yıl mart ayındaki bölgesel banka iflaslarına dikkati çeken Yellen, bu çerçevede o tarihten bu yana hızlı ve kararlı şekilde hareket ettiklerini, FSOC'un bankacılık streslerinin ortaya çıkardığı zayıflıkları ele almak için koordinasyona öncülük yaptığını anımsattı.

Yellen, ticari gayrimenkuldeki kredi riskinin bu yıl daha belirgin hale geldiğini ifade ederek, düzenleyicilerin finans sektörünün bunu ele alma becerisine odaklanmayı sürdürmesinin gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Önemli teknolojik değişikliklerden kaynaklanan riskleri de ele aldıklarını anlatan Yellen, "Dijital varlıklar ve yapay zeka, verimlilik gibi potansiyel faydaların yanı sıra finansal riskler, siber riskler ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından kaynaklanan riskler de getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, FSOC'un sabit coin ihraççıları için kapsamlı ihtiyati çerçeve oluşturmak ve kripto varlıkları mevzuatı için çağrıda bulunmaya devam ettiğini bildirdi.



FSOC'UN YILLIK RAPORU ONAYLANDI

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, FSOC'un 2024 yıllık raporunu oy birliğiyle onayladığı bildirildi.

Finans piyasalarındaki gelişmelerin ele alındığı raporda, ABD'nin finansal istikrarına yönelik zayıflıklar ve ortaya çıkan tehditler belirlenirken bunları azaltmaya yönelik önerilerde bulunuldu.

Raporda, siber güvenlik, mevduat kuruluşları, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, ticari gayrimenkul, dijital varlıklar ve yatırım fonları konularında önerilere yer verildi.