‹ Önceki Haber İş Bankası sendikasyon kredisi aldı İş Bankası sendikasyon kredisi aldı Sonraki Haber › Haftanın son işlem gününde veri gündemi yoğun! Haftanın son işlem gününde veri gündemi yoğun!

Yellen: Artış yıl sonuna kadar sürecek

28.05.2021 - 09:04 | Son Güncelleme :
Yellen: Artış yıl sonuna kadar sürecek | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Yellen, enflasyondaki artışın geçici olacağını ancak bu yılın sonuna kadar sürebileceğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, salgının vurduğu ülke ekonomisinin toparlandığını ancak önünde hala uzun bir yolun olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) destek programlarını yönetmek ve vergi uyumluluğunu artırmak da dahil Hazine Bakanlığının iş yükünün arttığına dikkati çeken Yellen, ancak bakanlığın bütçesinin aynı şekilde artmadığını aktardı.

Biden yönetiminin, yarın resmi bütçesini açıklayacağını kaydeden Yellen, finansmanın gerekli olduğu birkaç kritik alanın varlığına işaret ederek, toparlanmanın hızı ve gücünün, tamamen finanse edilen bir Hazine'ye bağlı olduğunu vurguladı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

"FAİZ ORANLARI OLAĞANÜSTÜ SEVİYEDE DÜŞÜK"

Temsilciler Meclisi üyelerinin de sorularını yanıtlayan Yellen, enflasyona ilişkin bir soru üzerine, enflasyondaki artışı geçici olarak gördüğünü, bunun muhtemelen 2021 sonuna kadar devam edeceğini aktardı. Yellen, "Gördüğümüz son enflasyon geçici olacak. Endemik bir şey değil." dedi.

Bunun birkaç ay daha sürmesini beklediğini belirten Yellen, bu yıl sonuna kadar yüksek enflasyon oranlarını görmeyi beklediğini kaydetti.
Yellen, ekonominin ciddi bir çok yaşadığının altını çizerek, insanların ihtiyaç duyduğu desteği sağladıklarını, Biden yönetiminin harcama planlarının, enflasyona neden olacağını düşünmediğini ifade etti.

Faiz oranlarının oldukça düşük seviyede olduğuna dikkati çeken Yellen, "Salgına yönelik harcamalar nedeniyle borcumuzun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranında artış oldu. Faiz oranları olağanüstü seviyede düşük. Toparlanmadan sonra bile çoğu ekonomist bunun devam edeceğine inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.422 Değişim: 0,50% Hacim : 15.164 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.401 28.05.2021 Yüksek 1.423
Açılış: 1.413
8,5647 Değişim: 0,78%
Düşük 8,4921 28.05.2021 Yüksek 8,6136
Açılış: 8,4982
10,4419 Değişim: 0,51%
Düşük 10,3424 28.05.2021 Yüksek 10,4730
Açılış: 10,3886
524,29 Değişim: 1,16%
Düşük 516,47 28.05.2021 Yüksek 525,15
Açılış: 518,26
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.