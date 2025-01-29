YEKA RES’E en iyi teklifler belli oldu

Haberin Devamı

Yenilenebilir enerji alanında sektörün uzun zamandır takip ettiği YEKA-RES yarışmaları sona yaklaşıyor. Beş bölge için teklifler dün verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, beş bölgede toplam bin 200 megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA-RES) yarışmalarına 40 şirket katıldı.

İKİ BÖLGEDE ÖNE ÇIKAN ŞİRKET ENERJİSA

YEKA RES-2024 yarışmalarında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından açık artırma usulüne geçildi. Edirne, Kırklareli ve Sivas’taki beş projenin elektrik bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla düzenlenen yarışmalarda taban ve tavan fiyatlar kilovatsaat başına sırasıyla 3.50 ve 5.50 sent/dolar olarak belirlendi.

Bakanlıkta yapılan açıklamaya göre 14 başvurunun geldiği 410 megavat kapasiteli “Edirne RES”e geldi. Yarışmanın beşinci turunda en iyi teklifi; kilovatsaat başına 3.50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 60 bin dolar katkı payıyla Enerjisa Enerji Üretim AŞ verdi. 16 başvurunun geldiği 340 megavat kapasiteli “Balkaya RES” yarışması ise altıncı turda sonuçlandı. Burada da en iyi teklifi veren kilovatsaat başına 3.50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 92 bin dolar katkı payı ile yine Enerjisa oldu.

Haberin Devamı

11 TUR SÜREN YARIŞLAR OLDU

Yarışmalar kıyasıya rekabet içinde geçti. 21 başvurunun geldiği 200 megavat kapasite için gerçekleştirilen “Serges RES” yarışmasında sekizinci tura gelindiğinde, kilovatsaat başına 3.50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 140 bin dolar katkı payı ile RT Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ en iyi teklifi vererek öne çıktı.

Toplam 160 megavat kapasiteli ‘Yellice RES’e ise 23 başvuru yapıldı. Yarışmanın beşinci turunda en iyi teklifi veren, kilovatsaat başına 3.50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 140 bin dolar katkı payıyla Efor Holding AŞ oldu.

90 megavat kapasite için yapılan “Gürün RES” yarışmasına da 26 başvuru geldi. Bu yarışmada da ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim AŞ, 11’inci turda kilovatsaat başına 3.50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 148 bin dolarlık katkı payıyla en iyi teklifi sundu.

Haberin Devamı

20 YIL UYGUN FİYATLI ELEKTRİK

YEKA RES-2024 yarışmaları sonrasında basın açıklaması yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “20 yıl boyunca şu andaki piyasa fiyatının neredeyse yarısı fiyatına elektriği daha ucuz bir şekilde alacağız ve vatandaşlarımıza yansıtmış olacağız” dedi. Bayraktar, yarışmaya konu RES’lerde 4.5 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini ve 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacının buralardan karşılayacağını kaydetti.