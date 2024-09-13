Yatırımcıların gözü Fed'de | Ekonomi Haberleri

Asya piyasaları cuma günü çoğunlukla yükselirken, yen dokuz aylık zirvelerde seyrediyor. Altın Wall Street'teki sağlıklı bir günün ardından rekor kırdı ve yatırımcıların önümüzdeki hafta beklenen ABD faiz indirimine hazırlanmasıyla birlikte yükselişini sürdürdü.

ABD Merkez Bankası'nın enflasyona karşı mücadeleyi kazandığını gösteren yeni veriler, ABD'de resesyon endişeleriyle başlayan ve büyük kayıplarla devam eden inişli çıkışlı haftanın ardından hisse senetlerine ekstra bir ivme kazandırdı.

Geçtiğimiz cuma günü ABD'de istihdam yaratma konusunda beklentilerin altında kalınmasının ardından gelen endişeler devam ederken, yatırımcılar dikkatlerini 18 Eylül'deki merkez bankası kararına çevirdi.

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Pandeminin ilk aylarında faiz oranlarını düşüren Fed, enflasyonun yükselişe geçmesiyle birlikte 2022'de faiz oranlarını artırmaya başladı ve faiz oranları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyondaki düşüşün kendini göstermeye başlaması ve işgücü piyasasının yumuşamasıyla birlikte, karar vericilerin tekrar kesintilere başlaması bekleniyor. 25 veya 50 baz puanlık bir hareket tartışılıyor.

Pictet Wealth Management'tan Xiao Cui, "Enflasyon endişelerinin azalması ve işgücü piyasasının yeniden dengelenmesiyle birlikte Fed'in mevcut para politikası duruşu çok kısıtlayıcı. İşgücü talebinin, işgücü arzındaki geçici olarak artan büyümeyi absorbe edemeyecek kadar zayıf olduğu bir durum, Fed'in politika gevşetmeleriyle muhtemelen başa çıkabileceği yavaş ilerleyen bir konudur." dedi.

Fed'in faiz indirimine gideceğine dair güven Wall Street'e destek sağladı. Asya ile Avrupa borsaları da büyük ölçüde bu eğilimi izledi. Hong Kong, Sidney, Singapur, Seul, Wellington, Taipei ve Bangkok, Londra, Paris ve Frankfurt ile birlikte açılışta yükselişteydi. Ancak Şanghay ve Mumbai düştü.

YEN'DEKİ HAREKETLİLİK

Tokyo borsası, Fed'in para politikasını gevşeteceğine dair tahminlerle Aralık ayı sonunda gördüğü 140,65 dolar/yen seviyesini kısa süreliğine gören Japon para birimi karşısındaki güçlenen değerin baskısı altındaydı.

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Temmuz ayında 162'ye yaklaşan dolar/yen paritesinin toparlanması, yetkililerin yeni ayakta tutmak için milyarlarca dolar harcamasına neden oldu.

Japonya Merkez Bankası'nın bu yıl üçüncü kez faiz artırımına gideceği beklentisi de para birimini güçlendirirken, karar vericiler ekonominin ve enflasyonun tahminler doğrultusunda seyretmesi halinde faiz artırımının daha da yükselebileceğini söylüyor.

Japonya Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor ancak yatırımcılar, bankanın son toplantısında yaptığı sürpriz faiz artışının piyasalarda çalkantıya yol açmasının ardından yapılan görüşmeleri izliyor.

RBC Capital Markets'tan Alvin Tan, AFP'ye yaptığı açıklamada, yen'in son dönemde sağlıklı bir yükseliş kaydetmesine rağmen, Fed ile BoJ arasındaki faiz oranlarındaki hala büyük fark nedeniyle Yen'in çok daha fazla güçleneceğini düşünmediğini söyledi. Tan "Önümüzdeki aylarda büyük ölçüde 140 ile 150 arasında bir aralıkta seyretmesini bekliyorum." dedi.

ALTIN REKOR KIRDI

Altın, Fed'in gelecek hafta faiz oranlarını düşüreceği beklentileri üzerine 2.570,30 dolara çıkarak yeni bir zirveye ulaştı. ABD'nin daha düşük borçlanma maliyetleri, altını yatırımcılar için daha çekici hale getirirken, aynı zamanda doları zayıflatarak emtiayı daha ucuz hale getiriyor.

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