Yatırımcılara ‘yeni nesil’ avantaj | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle çevrimiçi olarak ‘İhtisas Serbest Bölgeleri Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, bu yolculuğun çok önemli adımlarından birisinin yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri olduğunu bildirdi. Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri modelinin katma değerli üretimin ihracatla desteklenmesi konusunda önemli bir katkı sunacağını dile getiren Batur, “Bu modelin diğer oluşumlardan en farklı özelliği; tamamen katma değerli ve yüksek teknolojili üretim yapılacak, üretilen değerin sadece ülke için değil daha ziyade ihracat ağırlıklı olarak yönlendirilebilecek” diye konuştu.

Batur, şu açıklamalarda bulundu: “İhtisas serbest bölgelerinde sektörel bazda oluşacak ve firmalarımızın bölgelerimize yatırım kararlarını etkileyecek temel ihtiyaçlarının desteklenmesi amacıyla birtakım mevcut serbest bölge desteklerinden farklı destekler devreye alındı. Kira, nitelikli istihdam, faiz-kar payı gibi destekler yeni mekanizmanın içerisinde yer alıyor.

Mevcut serbest bölge desteklerine ek olarak firmalarımıza sunduğumuz destekler var. Bunlardan birisi; firmalarımızın istihdam ettikleri 10 nitelikli personelin her birisinin 15 bin dolara kadar olan brüt ücretinin yarısı devlet tarafından karşılanacak. Bu bölgelerde kiralanan arazi ve binalar için 75 bin dolara kadar kira harcamalarının yarısı karşılanacak.”

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