Yapay zekâya göre asgari ücrette asıl odak sosyal refah

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Meclis’teki tartışmalardan 2 bin 225 sayfalık tutanağı analiz eden yapay zekâ, “2025’teki asgari ücret artışının ılımlı olması ve yüksek enflasyon oranının yönlendirdiği beklentilerin altında kalması olasıdır” yanıtını verdi. Algoritmik analize göre, yaşam maliyeti karşısında hükümet, sosyal refah programlarına öncelik verecek.

TBMM TUTANAKLARINA GÖRE DEĞERLENDİRDİ

Meclis Plan-Bütçe Komisyonu’nda 21 gün süren 2025 bütçe görüşmesinden 2 bin 225 sayfalık tutanağı yaygın bir yapay zekâ uygulaması analiz etti. 17 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı ve TBMM bütçesinin görüşmelerinden PDF formatında tüm dosyaların yüklenmesi ve yapay zekânın incelemesi toplam 5 dakikanın altında tamamlandı. “Tartışmalara dayanarak bazı çıkarımlar yapılabilir” diyen yapay zekânın vardığı sonuçlar özetle şöyle:

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“Parlamento üyeleri, yüksek enflasyon sorununu ve özellikle asgari ücrete güvenen Türk vatandaşlarının satın alma gücü üzerindeki olumsuz etkisini tekrar tekrar vurgulamaktadır. Kaynaklar, hükümetin yoksulluk ve ekonomik sıkıntıların etkilerini azaltmak için sosyal refah programlarına giderek daha fazla güvendiğini vurguluyor. Bu, hükümetin asgari ücreti önemli ölçüde artırmak yerine bu programları genişletmeyi önceliklendirebileceğini ve bunun bütçesel etkileri olabileceğini gösteriyor.

30 BİN LİRA TALEPLERİ

Üyeler, mevcut asgari ücretin Türk vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşılamaları için yetersiz olduğunu sürekli vurguluyor. Bunun nedeni, yüksek enflasyonun, liranın satın alma gücünü aşındırmasıdır. Hükümetin sosyal refah programlarına odaklanmasına rağmen, muhalefet milletvekillerinden yoksullukla mücadele etmek ve düşük gelirli çalışanların yaşam koşullarını iyileştirme yönünde önemli bir baskı var. Bazı milletvekilleri asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini savunuyor.”