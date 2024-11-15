Yapay zekâ yakalıyor bakanlık denetliyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülke tanıtım çalışmalarında aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor. Bakanlığın geliştirilen yazılımla turizmde Türkiye ile ilgili bütün geri bildirimleri yapay zekâ sayesinde takibe aldığı da ortaya çıktı. Yazılımla ilgili bilgiler veren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Vekili Sinan Türkseven, geliştirilen sistemde ile 1.1 milyardan fazla veri bulunduğunu belirtti. Türkseven’in verdiği bilgilere göre bu sayede 193 binden fazla haber kaynağı anlık takip ediliyor, 1 milyon veri okunuyor.

Peki bu sistemin turizme katkısı ne oluyor? TGA Genel Müdür Vekili Sinan Türkseven soruyu, “Yapay zekâ sayesinde, bu okumalarda hakkımızdaki olumlu ya da olumsuz konuşmaları tanımlanıyor eğer burada bir sorun varsa gerekli aksiyonları alıyoruz” şeklinde yanıtladı.

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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu önceki gün TGA’nın 2022 ve 2023 yıllarına ait Sayıştay raporlarını görüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA yetkilileri toplantıda Ajansın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. TGA Genel Müdür Vekili Türkseven’in Meclis tutanaklarına yansıyan tanıtımda yapay zekâ ve sosyal medya kullanımına ilişkin şu bilgileri aktardı:

‘MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTIK’

“Son derece aktif olduğumuz sosyal medya kanallarında da aslında her sene sayısı 10 binlerle ifade edilebilecek içerik yaratıyoruz ve YouTube’da 3.6 milyon, TikTok’ta 4 milyon takipçiyle bu alanda, dünyada birinci sırada ülke hesabı konumundayız. Instagram’da da 3.6 milyon takipçiyle ikinci sıradayız. ‘GoTürkiye’ web platformu da 2023’te 197 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. 2023’te basın ve sosyal medya üzerinden milyonlarca kişiye erişim sağlamayı başardık.

SİSTEMDE 1.1 MİLYAR VERİ VAR

Önemli yatırımlarımızdan biri de yapay zekâ. Sistemde 1.1 milyardan fazla veri var. 193 binden fazla haber kaynağını anlık takip eden, kendi geliştirdiğimiz bir yazılıma sahibiz. Bu yazılım günlük ortalama 33 bin haberi analiz ediyor, sosyal medyada da yaklaşık 1 milyon veriyi okuyarak Türkiye hakkında olumlu ya da olumsuz konuşmaları tanımlıyor. Eğer burada bir sorun varsa, bir bölgede bir sorundan söz ediliyorsa onu anlamamızı, büyüklüğünü tespit etmemizi sağlıyor. Bakanlık olarak sonrasında gerekli aksiyonları almamızı sağlayan yazılımları da veri analitiğini de kullanıyoruz.”

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‘SÜREKLİ YENİ TAKTİKLER EKLEDİK’

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler de yazılım sisteminin geliştirilmesine dört yıl önce başladıklarını belirtti. Yazılımı geliştirmenin iki yıl sürdüğünü söyleyen Güler, “Yapay zekâ her gün geliştiği için sürekli yeni taktikler ve teknikleri ekleniyor. Sistemin temel katkısı verileri analiz etmesi ve buna göre proaktif bir pazarlama stratejisi ortaya koyması. Son iki yıldır müşteri memnuniyeti konusunu arka plandan takip ediyoruz. Bunu hem marka hem de tesisler açısından yapabiliyoruz. Burada birtakım olumsuzluklar tespit edildiği anda direkt sahada denetimleri başlatıyoruz. Her olumsuz noktanın araştırılması gerekiyor, bazen altı tam dolu olmayabiliyor. Müşteri memnuniyeti, gelenler, dünyadaki algımız, bize nasıl bakılıyor ve ülke bazlı bütün reklam stratejisi bu şekilde değişiyor” dedi.