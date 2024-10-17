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Yapay zeka dünyasına iyi haber! Çip devi TSMC'nin kazançları beklentileri aştı

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#TSMC#Çip#Yapay Zeka
Yapay zeka dünyasına iyi haber Çip devi TSMCnin kazançları beklentileri aştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 10:33

Tayvanlı çip devi TSMC, üçüncü çeyrek net kârında beklenenden daha büyük bir artış duyurdu ve yapay zeka teknolojisine yönelik son derece güçlü talep nedeniyle yıl için büyüme tahminlerini yükseltti. Çip yapımında kullanılan makineleri üreten Hollandalı ASML'nin açıklamasının ardından hisseleri eriyen çip endüstrisi, TSMC'nin açıklaması ile toparlanma eğiliminde.

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Tayvan ve New York'ta borsaya kote olan çip üreticisi TSMC'nin , Eylül ayına kadar olan üç aylık net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,2 artarak 325,26 milyar Tayvan dolarına (10,1 milyar ABD doları) ulaştığı bildirildi.

Şirketin açıklamasına göre, söz konusu dönemdeki gelirler bir önceki yıla göre yüzde 36 artarak 23,5 milyar dolara çıktı.

APF haberine göre TSMC Başkanı CC Wei, analist brifinginde, "Üçüncü çeyrekteki işimiz, sektör lideri üç nanometre ve beş nanometre teknolojilerimize yönelik güçlü akıllı telefon ve yapay zeka ile ilgili taleple desteklendi. Dördüncü çeyreğe girerken, işimizin öncü süreç teknolojilerimize olan güçlü taleple desteklenmeye devam etmesini bekliyoruz." dedi.

TSMC, yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 30 oranında artmasını beklediğini söyledi.

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Tayvan'ın en büyük şirketi, temmuz ayında 2024 gelirine ilişkin beklentilerini yükselterek, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin yapay zeka altyapısına yönelik harcamalarının devam edeceği beklentisini vurguladı.

Tayvanlı TSMC, Apple'ın iPhone'larından Nvidia'nın son teknoloji yapay zeka donanımlarına kadar her şeyde kullanılan çiplerin dünyadaki üretiminin yarısından fazlasını kontrol ediyor.

Teknoloji hisseleri bu hafta, yarı iletken endüstrisine çip üretim makineleri tedarik eden Hollandalı dev ASML'nin 2025 satışları için düşüş açıklamasının ardından darbe aldı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bazı ülkelere yönelik gelişmiş yapay zeka çiplerinin ihracatına sınırlama getirmeyi düşündüğüne dair haberler, düşüşü körükledi.

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#TSMC#Çip#Yapay Zeka

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