Yapay resiflerde yaşam canlanıyor

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Marmara Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğinde; Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi danışmanlığında yürütülen projenin ilk izleme raporu yayımlandı. Proje kapsamında denize 160 adedi 3D olmak üzere toplam 280 yapay resif yerleştirildi. İlk bulgularda resiflerin etrafındaki deniz yaşamında canlanma dikkat çekti. Alanda 33 farklı deniz canlısı tür tespit edildi. Resif kümelerinde Karagöz ve Eşkina gibi ekonomik değere sahip balık çeşitlerinin sayısında da artış görüldü.

Akdeniz yerlisi olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan ‘Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi’nde ‘kritik derecede tehlike altında’ sınıfında bulunan Pina midyesi de (Pinna nobilis) resifler etrafında rastlanan türler oldu. Uzmanlar balık popülasyonunda da artış beklediklerini rapora ekledi.