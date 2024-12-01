×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Yapay resiflerde yaşam canlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#AKÇANSA#Marmara Adaları#Yapay Resifler
Yapay resiflerde yaşam canlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 04:00

AKÇANSA’nın, hayata geçirdiği Marmara Adaları yapay resif projesi ilk yılında önemli sonuçlar verdi.

Haberin Devamı

Marmara Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğinde; Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi danışmanlığında yürütülen projenin ilk izleme raporu yayımlandı. Proje kapsamında denize 160 adedi 3D olmak üzere toplam 280 yapay resif yerleştirildi. İlk bulgularda resiflerin etrafındaki deniz yaşamında canlanma dikkat çekti. Alanda 33 farklı deniz canlısı tür tespit edildi. Resif kümelerinde Karagöz ve Eşkina gibi ekonomik değere sahip balık çeşitlerinin sayısında da artış görüldü.

Akdeniz yerlisi olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan ‘Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi’nde ‘kritik derecede tehlike altında’ sınıfında bulunan Pina midyesi de (Pinna nobilis) resifler etrafında rastlanan türler oldu. Uzmanlar balık popülasyonunda da artış beklediklerini rapora ekledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#AKÇANSA#Marmara Adaları#Yapay Resifler

BAKMADAN GEÇME!