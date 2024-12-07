Yalıtım teknolojisinde yeni satın alma

Haberin Devamı

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, yeni satın almanın şirkete neler kazandıracağını şöyle anlattı: “Kayseri tesisinde toplamda 80 bin tonluk kapasite var. Bu hatlarda şilte ve levha taşyünü ürünler üretiliyor. Bizim Dilovası tesisimizde taşyünü üretim kapasitemiz ise 75 bin ton. Dolayısıyla bu satın almayla kapasitemiz 155 bin tona ulaşıyor. Türkiye’de toplam kurulu taşyünü kapasitesini göz önüne aldığımızda, İzocam olarak bu yatırımla birlikte toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 25’ine sahip oluyoruz. Ayrıca bölge ihracatında lokasyon avantajı sağlayacak.”