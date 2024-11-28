Yakıt fiyatları etkisiyle İspanya'da enflasyon yükseldi

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Ulusal istatistik ofisi INE'nin açıklamasına göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, ekim ayındaki yüzde 1,8 seviyesinden yükseldi.

Açıklamada, "Bu gelişmede, geçen yılın kasım ayındaki düşüşe kıyasla elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış etkili oldu." denildi.

Ağustos ayında yüzde 2,3'e ulaşan enflasyon, Eylül ayında yüzde 1,5'e geriledi.

İspanya'da enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tüketici fiyatlarının fırlamasıyla Temmuz 2022'de yüzde 10,8'e çıkarak 1985'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı, ancak o zamandan bu yana düşüşe geçti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı ve eski İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, geçen ay yaptığı açıklamada, İspanya ve avro bölgesinin geri kalanında enflasyonun "doğru yolda" olduğunu söyledi.

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Ancak Madrid'de yaptığı konuşmada, "Görünümün önemli risklerle çevrili olduğu" uyarısında bulundu.

Guindos "Jeopolitik durum, özellikle Orta Doğu'daki çatışma ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, enflasyon için özellikle yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Artan jeopolitik gerginlikler, yakın vadede enerji fiyatlarını ve navlun maliyetlerini daha da yukarı itebilir ve küresel ticareti bozabilir" dedi.

İspanya Merkez Bankası, önümüzdeki aylarda yaşanabilecek iniş çıkışlara rağmen enflasyonun yüzde 2,0 civarında kalmasını öngörüyor.