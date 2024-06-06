  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Yabancılar hisse sattı
‹ Önceki Haber Türk Telekom birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı Türk Telekom birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı Sonraki Haber › Avrupa Merkez Bankası faizi indirdi Avrupa Merkez Bankası faizi indirdi

Yabancılar hisse sattı

06.06.2024 - 14:57 | Son Güncelleme :
Yabancılar hisse sattı | Ekonomi Haberleri

Yurt dışı yerleşikler geçtiğimiz hafta 528.8 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 31 Mayıs haftasında 528,8 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 94,1 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 78,2 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 296,7 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 20,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haberin Devamı
HİSSE STOKLARI 41.1 MİLYAR DOLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 41 milyar 118,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 9 milyar 935,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 16,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 74,2 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 303,4 milyon dolar seviyesinde açıklandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.402 Değişim: 0,50% Hacim : 53.160 Mio.TL Son veri saati : 15:19
Düşük 10.387 06.06.2024 Yüksek 10.446
Açılış: 10.391
32,2237 Değişim: 0,02%
Düşük 32,0942 06.06.2024 Yüksek 32,3345
Açılış: 32,2163
35,2184 Değişim: 0,44%
Düşük 35,0279 06.06.2024 Yüksek 35,3269
Açılış: 35,0639
2.446,30 Değişim: 0,26%
Düşük 2.436,44 06.06.2024 Yüksek 2.467,65
Açılış: 2.439,89
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.