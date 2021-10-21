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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

21.10.2021 - 16:21
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Ekonomi Haberleri

Yabancı yatırımcı, 15 Ekim ile biten haftada net 69,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 13,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri alırken, 155,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Ekim ile biten haftada net 69,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 13,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 155,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Ekim itibarıyla 21 milyar 352,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Ekim'de 20 milyar 846,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 240 milyon dolardan 5 milyar 827,8 milyon dolara inerken, ŞBS stokları ise 232,9 milyon dolardan 239,3 milyon dolara çıktı.


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