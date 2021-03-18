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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

18.03.2021 - 14:59 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Ekonomi Haberleri

Yabancı yatırımcı, 12 Mart haftasında net 117,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 126,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi satarken, 18,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Mart haftasında net 117,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 126,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 18,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Mart itibarıyla 28 milyar 969,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 154 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 853,1 milyon dolardan 9 milyar 604,2 milyon dolara düştü. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 263,5 milyon dolardan 282,3 milyon dolara çıktı.


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