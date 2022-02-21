  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Yabancı turist sayısı yüzde 151 arttı
‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › TİM heyeti, Bakan Nebati’yi ziyaret etti TİM heyeti, Bakan Nebati’yi ziyaret etti

Yabancı turist sayısı yüzde 151 arttı

21.02.2022 - 14:02
Yabancı turist sayısı yüzde 151 arttı | Ekonomi Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın verilerine göre, Ocak ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,4 artarak 1 milyon 281 bin oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ocak ayı yabancı ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’ye gelen turist sayısı 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,4 arttı. Türkiye’yi Ocak ayında 1 milyon 281 bin turist ziyaret etti. Fakat turist sayısı salgın öncesi dönem olan Ocak 2020'ye göre yüzde 28 azaldı. Türkiye’yi en çok Rus vatandaşlar ziyaret etti.

TURİST SAYISI 2020 YILININ OCAK AYINA GÖRE YÜZDE 28 AZALDI

Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 151,4 artış gösterirken, salgın öncesi dönem olan Ocak 2020'ye göre yüzde 28 azaldı. Turist sayısında Rusya ilk sırada yer alırken onu Bulgaristan, İran, Almanya ve Irak takip etti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.038 Değişim: 0,28% Hacim : 26.592 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.015 21.02.2022 Yüksek 2.061
Açılış: 2.050
13,6805 Değişim: 0,24%
Düşük 13,5805 21.02.2022 Yüksek 13,7427
Açılış: 13,6478
15,4764 Değişim: 0,07%
Düşük 15,4133 21.02.2022 Yüksek 15,5307
Açılış: 15,4652
836,98 Değişim: 0,54%
Düşük 825,14 21.02.2022 Yüksek 840,30
Açılış: 832,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.