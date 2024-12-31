Xi Jinping Çin'in 2025 ekonomi hedeflerini açıkladı... Proaktif makroekonomi vurgusu

Haberin Devamı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, üst düzey siyasi danışma kuruluna hitaben yaptığı konuşmada, ülkenin gelecek yıl "daha proaktif" makroekonomik politikalar uygulamaya koyması gerektiğini söyledi.

AFP haberine göre Çin, bu yıl emlak piyasası krizi, zayıf tüketim ve artan kamu borcunun yol açtığı durgunluktan çıkmakta zorlandı.

Pekin, son aylarda büyümeyi desteklemeyi amaçlayan bir dizi agresif önlem açıkladı. Bunlar arasında faiz oranlarında indirim, konut alımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve yerel yönetimlerin borç yükünün hafifletilmesi yer alıyor.

Ancak ekonomistler, Çin ekonomisinin tam sağlığına kavuşması için iç tüketimi desteklemeyi amaçlayan daha doğrudan mali teşviklere ihtiyaç duyulduğu konusunda uyarıda bulundu.

Devlet televizyonu CCTV, Xi'nin Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nde Yeni Yıl çay partisinde yaptığı konuşmada, "Reformları daha kapsamlı bir şekilde derinleştirmeli, üst düzey açılımı genişletmeli, kalkınma ve güvenliği daha iyi koordine etmeli ve daha proaktif ve etkili makroekonomik politikalar uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Pekin bu yıl resmi olarak yüzde beş civarında bir ulusal büyüme hedefi hedefliyor. Yetkililer bu hedefe ulaşılabileceğine güvendiklerini ifade etseler de birçok ekonomist bu hedefe ulaşılamayacağını düşünüyor.

Xi Salı günü yaptığı açıklamada, "Yeni kalite verimliliği istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve yıllık GSYİH'nın yaklaşık yüzde beş oranında büyümesi bekleniyor" dedi.

Uluslararası Para Fonu, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl ise yüzde 4,5 büyümesini bekliyor.