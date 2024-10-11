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Wells Fargo üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Wells Fargo#ABD#Kar
Wells Fargo üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 16:38

ABD'li banka Wells Fargo'nun kârı düşmesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azalışla 5,1 milyar dolara indi. Banka, 2023'ün aynı çeyreğinde 5,8 milyar dolar kar elde etmişti

Kurumun hisse başına karı, yılın üçüncü çeyreğinde 1,42 dolar oldu. Bankanın hisse başına karı, 2023'ün aynı döneminde 1,48 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2024'ün üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalarak 20,4 milyar dolara geriledi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 20,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın net karı ve geliri düşmesine rağmen, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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#Wells Fargo#ABD#Kar

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