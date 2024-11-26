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We-Flytour da iflasını verdi

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#We-Flytour#Almanya#Seyahat
We-Flytour da iflasını verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 04:00

Almanya’nın seyahat şirketlerinden FTI’nin yaz aylarında iflas etmesinden sonra, ağırlıklı olarak Türkiye ve Mısır’a seyahatler düzenleyerek turist gönderen Heilbronn merkezli seyahat şirketi “We-Flytour” da iflas başvurusunda bulundu.

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Lüksemburg merkezli AAH Management Company A.S’nin desteğiyle geçen yıl eylül ayında kurulan ve sahipleri Türk olan We-Flytour’un öngörülen şekilde iflas başvurusunda bulunduğu açıklandı. We-Flytour’un iflasından en çok Türkiye ile Mısır’ın etkileneceğine de dikkat çekildi. Şirketin 26 Kasım’a kadar tüm seyahatleri dondurduğu belirtilirken, iflas kararından şu anda ağırlıklı olarak Türkiye ve Mısır’da bulunan bin 500 turistin etkileneceği de açıklandı.

Alman Seyahat Güvenlik Fonu (DRSF), şu anda seyahatte bulunanlar ile paralarını ödeyerek rezervasyon yaptıranların endişe etmelerine gerek olmadığını duyurdu. Tatillerini geçirmekte olanların planlanan şekilde geri dönüş biletleri dahil tüm giderlerinin karşılanacağını da açıkladı.

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Öte yandan tatil yapılan ülkelerde sorun yaşayanların DRSF’e Türkiye’de 00905336533538 veya 00905336139153 numaralara, başka ülkelerdekilerin 004969. 95884076 numaraya, başka sorusu olanların da 004930258987253 numarayı aramaları salık önerildi.

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#We-Flytour#Almanya#Seyahat

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